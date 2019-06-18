Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Son günlerde S-400 ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye'ye karşı operasyonların bir parçasıdır.

Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır

Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor.

Eskiden olduğu gibi bir telefon ve bir mektupla hizaya getirebildikleri bir Türkiye istiyorlar. Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar

Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor.

Doğu Akdeniz'de sınırı bile bulunmayan Fransa bizim sondaj yapmamızdan neden rahatsızlık duyuyor?

4 gemimiz çalışmalarına devam edecek. Kuzey Kıbrıslıların haklarını korumaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz.

Nükleer enerjiden yararlanmamızdan bile rahatsızlık duyuluyor. 31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar.

Türkiye'yi bir mektupla hizaya getireceklerini zannedenler yanlışlıklarını anlayacaktır. (S-400) O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız.

(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor.



Devletin valisine hakaret etti. Valimiz seçim olması nedeniyle daha dava açmış değil, seçim sonrası bu dava açılacak.

(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz.

İşi bilene vermezsek faturayı ağır öderiz.