Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e önlem almadığımız her gün bu kan deryası büyüyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti “Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” Programı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, yerel seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı, "31 Mart seçim sonuçlarını milletimizle birlikte değerlendirdik. Nerede eksiğimiz olduğunu tespit etmeye çalıştık. Milletimizin hassas terazisinde kendimizi tarttık" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarından üzerinden bizim geleceğimize inanıyor. Milletimiz etrafı ateş çemberi olan ülkemizin güvenliğini bizim sağlayacağımıza inanıyor.

Vatandaşımız, muhalefetten kendilerine hayır geleceğine asla inanmıyor.

Son 23 yılda en ufak bir zaafiye göstermedik. Yine göstermeyeceğiz.

Millet ve memleket sevdalısı isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz.

Makamlar, rutbeler, oturulan koltuklar değişebilir, dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrünü adadığımız AK Parti'nin kutlu davası ilelebet payidar olacaktır.

Son bir yıldır bölgemizde katliamlar yaşanıyor. İsrail'in Gazze halkına soykırımı birinci yılını doldurmak üzere.

Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi.

Savaş hukuku, insana dair ne kadar değer varsa ayaklar altına aldı. Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar.

Gazzeliler, 364 gündür Siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor.

Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz.

İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz.

Kimsenin baskısına tehdinine boyun eğmeden, mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız.

Dini fanatizmle hareket eden İsrail yönetiminin niyeti bellidir.

Batılı ülkeler Holokost utancından dolayı Netanyahu ve katliam çetesine sesini çıkaramamaktadırlar.

Coğrafyanın sınırlarının kanla çizilmesine yönelik planlar uygulamaya konulmaktadır. Hamas, Hizbullah sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için her şeyi yapıyorlar.

İçimizdeki bazı İsrail dostları, Siyonist muhipleri, gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu'ya dur denilmezse bu politikanın nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz.

Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven kaynağıdır.

Aynı stratejik akılla hamlelerimizi planlıyoruz. Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına müsamaha gösteremeyiz.

Daha çok kan dökülmeden, yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun.

Gözünü kan bürümüş İsrail hükümetinin harladığı ateş sizleri de yakacak. Bu yangın, el ele verip söndürmezsek eninde sonunda size de ulaşacak.

İsrail'e önlem almadığımız her gün bu kan deryası büyüyecek."

Muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. Yaklaşık dört yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden kavgaya tutuştular.

Bölgemizin dört bir tarafından çatışma sesleri gelirken, tansiyonun düşmesine müsaade etmiyorlar.

Türkiye'ye bir hayrım dokunsun istiyorsanız, gölge etmeyin sizden başka ihsan istemiyorum.