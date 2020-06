Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevi'nin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni havalimanının İstanbul'un dünya markası vasfını bir adım ileriye taşıyacağını söyledi. Hizmete girdiği tarihten itibaren ülkenin gururu haline gelen İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuştuğunu belirten Erdoğan, ayrıca havalimanı bünyesinde yer alan tesislerden Devlet Konukevi ile caminin açılışlarını da bu vesileyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

Her üç eserin de hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserlerin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Önceki dönem Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Mehmet Cahit Turan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bu süreci birlikte yürüttüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir. İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını 29 Ekim 2018'de yaptık ancak havalimanımız tam kapasiteyle yaklaşık 14 ay önce, 6 Nisan 2019 tarihinde çalışmaya başladı. Bugüne kadar havalimanımız iç hatlarda 107 bin, dış hatlarda 316 bin olmak üzere, toplam 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek üçüncü pist, ikinci kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için bu sayılar hızla artacaktır. Açılışını yaptığımız pistimizin bir diğer özelliği de dünyanın en büyük uçaklarının dahi rahatça iniş kalkış yapabilmesine, park edebilmesine imkan sağlamasıdır. Ayrıca dünyada bu pistin hemen bitişiğindeki ikinci kule ile yüksek yoğunluklu hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda havalimanı vardır. Pistimiz her türlü hava şartında kullanılmasına imkan veren teknik alt yapısıyla da örnek eserdir. Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi de kısalacaktır."



"200 MİLYON YOLCUYA KADAR GELİŞTİRİLEBİLECEK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak ifade etmek gerekirse İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmuyor. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği havalimanımızın devreye girmesiyle adeta küresel ve bölgesel hava ulaşımında yeni bir dönem başladı. Öyle ki pek çok ülke, mevcut havalimanlarının durumlarını ve yeni havalimanı yatırımlarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Kimi ülkeler geçmişten gelen sömürge birikimleri, kimi ülkeler zahmetsizce elde ettikleri doğal kaynak gelirleriyle büyürken, biz kendi kalkınma modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz."

"YURT DIŞINDA SADECE 60 NOKTAYA OLAN UÇUŞLARI 350'YE ÇIKARMAYI BAŞARDIK"



Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum. Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu. Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik.

''ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI ESERLERLE DONATTIK''



Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık. Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık.



''ULAŞTIRMA VE ALTYAPI YATIRIMLARINI KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ''



Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız. Karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.

''SAĞLIK TURİZMİNDE DE BİR ADIM ATTIK''

Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var. Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, maske, mesafe, temizlik, buna dikkat edelim. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder. Milletimiz kimin ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarı peşinden koştuğunu gayet iyi görüyor. Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bizim siyasetimiz, bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende ve huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir. Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir, milletimiz de onu tercih ederse, inanın bundan sadece memnuniyet duyarız. Çeyrek asır, yarım asır öncesinin Türkiye'sinin refleksleriyle geleceğin Türkiye'si inşa edilemez."