Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a güçlü bir kültür-sanat altyapısı kazandırdık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da açılan İstanbul Modern'i ziyaretinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul Modern artık uluslararası niteliği olan bir müze. Galataportla bütünleşen bir yapı ortaya koyuyor. Tüm milletimijn 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum. Kadını erkeği genci yanşlısıyla milli mücadelenin tüm gizli kahramanlarını şükranla anıyorum. 19 Mayıs'ın ruhunu yaşatıp gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.

Bu tarih esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun yükselmeye başladığı dönüm noktasıdır. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı uzun süredir yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz.

Özgün kültür sanat eserleri çıkarmada arzu ettiğimiz mesafeyi kat edemedik.

Belediye başkanlığımız döneminde İstanbul'a güçlü bir kültür-sanat altyapısı kazandırdık.

Haliç Kongre Merkezi'nin durumunu, çevresini İstanbullular gayet iyi bilir. Orası mezbahanelerin olduğu yerdi. Orayı şu andaki Haliç Kongre Merkezi'ne dönüştürdük. O kokulardan geçilmeyen Haliç'i bugünkü hale getirdik. Taksim'deki temelinden yıkılmaya başlayan AKM'nin daha iyisini yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini hatırlayın. Aynı şekilde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nu yıkıyoruz dediğimizde de neler yaptıklarını hatırlayın. Burada 40 metre derine giriyoruz dediğimizde neler söylendiğini hatırlayın. İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul'un en büyük kongre merkezi oldu.



