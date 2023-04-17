Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuşuyor.

İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni müjdeyi paylaşacaklarını duyurdu.

Öte yandan bugüne kadar 81 ilde 1 milyon 181 bin TOKİ konutu yaptıklarını da hatırlatan Erdoğan, "İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir." dedi.

"AFET RİSKİ OLAN HER YERDE BU PROJELERİ ONAYLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili oalrak 1999 yılında kalma tecrübemiz zaten vardı. Ülkemiz Doğu Anadolu'dan başlayıp Marmara'ya kadar gelen fay hattıyla karşı karşıyadır. Kentsel dönüşüm projeleri de önem verdiğimiz konulardan biridir. Afet riski olan her yerde bu projeleri onaylayacağız.



Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz.

İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir. Bugüne kadar 81 ile yaptığımız 1 milyon 181 bin TOKİ konutuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. TOKİ tarafından yapılan konutlar son depremden alınlarının akıyla çıktı. Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun projesini sağladık. Deprem bizim hazırlıkların bitmesini beklemiyor.



"EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİDİR"

20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz. İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir. Ortalama olarak projenin üçte biri tamamlandı. Projenin ilk etabında inşa ettiğimiz 1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz.

Kentsel dönüşüm kredi limilerini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşümle ilgili yeni bir müjde açıklayacağız. İstanbul'da acil olarak dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon riskli konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında uydu kentler planlıyoruz.



İstanbul'un en sıkıntılı yerini aldık, en prestijli haline getirdik.

MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ

Kandil'e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözleri yaşlı hale getirmedi mi? Bütün mağaraları delik deşik ettik. Şimdi Kandil'den meydan okuyorlar, 'Bay Bay Kemal'i destekleyeceğiz. 14 Mayıs'ta benim halkım buna izin vermeyecek.

Karşımızda 7'li bir ittifak oluşturdular. 'Bay Bay Kemal'i de aday olarak çıkardılar. Ama 7 cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Yol erkenken kararımızı vereceğiz ve sandıkları patlatacağız. Daha geride bekleyen PKK, FETÖ, Londra tefecilerini saymıyorum bile. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş, tefeciye bak."