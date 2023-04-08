Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı.

"Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. İstanbul Çam Sakura Hastanemizin metrosunu açıyoruz.

İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün ve gün karanlığı sürüklenmesine seyirci kalamayız. Bu anlayışla, nerede bir eskiklik varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz.

Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için maalesef bu metro hattını Ulaştırma Bakanlığımız devraldı. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi bile çakamadı. Buna asıl dersi İstanbul 2024'te verecek. 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde dersini verecek. Bu hat devralındığında ilerleme sadece yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içerisinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.

Metro istasyonlarımızın tasarımlarını özgün bir şekilde gerçekleştirdik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nunda özel atriyum inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda yer altında bekleyen yolcularımıza sıcak bir atmosfer sunduk.

Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz bu şehir hastanesi yapılırken oranın yolunu da büyükşehir belediyesi yapmadığı için biz yapmıştık.

İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak. Böylece, Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak.

Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz."﻿​