Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını kenara koyamayız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında Finlandiya ve İsveç'e veto mesajı verdi.

Erdoğan şunları söyledi: "Bize parasıyla verilmeyen silahlar DAEŞ'le mücadele bahanesiyle eli kanlı terör örgütlerine TIR'larla aktarıldı. Bugün Türkiye'nin NATO'ya katkısından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu.



NATO'da oynadığımız rol apaçık ortadayken, hala müttefiklerimizle yaptırım konuşuyoruz. İsveç'in bize yaptırım uygulamasını kenara koyamayız. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz."

"MİLLİ DENİZALTI 5-6 YILA TESLİM EDİLECEK"

Konuşmasında milli denizaltı ile ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

''Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. Çok değil, 15-20 yıl öncesine kadar hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz.

Milli denizaltımızı 5-6 yıl içinde donanmamıza teslim etmiş olacağız.

Bizler eskilerin tabiriyle feleğin çemberinden geçmiş bir milletiz. Bugün üzerinde yaşadığımız vatan toprakları dahil çok zorlu mücadeleler yürüttük."