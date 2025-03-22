Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandan beslenen Netanyahu ateşkesi bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



"Kandan beslenen Netanyahu ateşkesi bozdu, Gazze'de oluk oluk masum kanı dökülüyor.

Bu millete sevdalanmış bir partiyiz, kırarak dökerek değil gönüller kazanarak ilerleyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsizliman yana olmayacak.

CHP marijinal sol örgütlerin oyuncağı haline gelmiştir. Yüzlerce milyarlık korkunç bir vurgundan bahsediliyor. Kendi belediye başkanlarına kefil olamıyorlar.



Sayın Özel neden korkuyorsunuz, ne oldu da dizleriniz titremeye başladı, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz."



Ayrıntılar geliyor...