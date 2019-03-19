Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'u Konstantinapol'e çevirmeyi düşünen Bizans artıklarına okkalı bir tokat indirmenizi istiyorum. DEAŞ'ın'dan PKK'sına, Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef alan şer odaklarının hevesini kursaklarında bırakmanızı istiyorum. Sİlahlarının üzerine yazdıkları yazılarla Türkiye'yi tehdit edenler ayaklarını denk alacaklar. tarih bir toplum için bir ibret vesikası ve ilham kaynağıdır. Biz tarihimizden sadece ders değil ibret ve kuvvet alırız. Dün Çanakkale deniz zaferimizin 104'üncü yıldönümünü kutladık.

Biz emperyalistlerin masa başında kurduğu bir devlet değiliz. Biz işgalcilerin sınırını çizdiği bir devlet değiliz. Biz 2 bin 200 yıllık devlet tecrübesiyle büyük bir milletiz. Bu ülkeyi birilerinin lütfu olarak değil, çarpışa çarpışa her evden bir yiğit vererek kurduk. 15 yaşındaki yavrularımızın kanları var bu toprakta. Bizi tanımak isteyenler gelip Çanakkale'yi ziyaret etsin. Türk milletinin hürriyet tutkusunu ölçmek isteyenler önce açıp İstiklal Marşımızı baştan sona okusun.

Namaz kılan 3 yaşındaki çocukları alçakla kurşunlayanlar, bize boğazın batısına geçme tehdidi savurmaya yeltenen müptezeller bu milletin tarihini iyi öğrensin. (Kılıçdaroğlu) İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Ha Bay Kemal ha bu adam. CHP'ye gönül verenlere söylüyorum. İslam dünyasını terör dünyası olarak gören adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz? Bay Kemal sen ne zamandan beri terörün kaynağının İslam dünyası olduğuna inandın. Vicdan ister vicdan. Sen YPG'ye bile terör örgütü olarak bakmadıktan sonra. 31 Mart'ta milletim dersini verecek. Öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki CHP'nin tabanı da ondan kurtulsun.

Türkiye tökezlerse milyonlarca kardeşimiz tökezler. Türkiye'nin güçlü durmaktan başka seçeneği yok. Milletimizin birbirine kenetlenmekten başka bir yolu yok. Biz sadece kendimiz için gurbetçilerimiz için değil bütün komşularımız ve soydaşlarımız için güçlü olmak zorundayız. CHP'nin başındaki zat bunu idrak edemiyor. İttifakın tavşan ortağı olan hanımefendi bunu anlamıyor. Ülkemizin beka mücadelesini baltalamaya çalışıyorlar. Sırf üç beş oy daha fazla alabilmek için bölücü terör örgütüyle işbirliği yapıyorlar.

Yeni Zelanda'da bir alçak, cuma namazına giden 50 kardeşimizi şehit ediyor, CHP Genel Başkanı Müslümanlara kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor. Sen önce kendini sorgula. Bir terör saldırısının, katliamın ardından Neonazilerin ağzıyla beyanat veriyor. Terörist senatör ne diyorsa CHP'nin başındaki zat aynı şeyleri söylüyor. İslamafobikleri masum gösteriyor. Kimse bunu siyasi gaf diyerek geçiştiremez. Bunun adı basiretsizlikten önce gaflet ve delalettir. Kırdığı potların boyu CHP Genel Merkezi'ni aşmıştır. Bu şahsın kaset tezgahıyla CHP'nin başına getirildiği günden beri memleketin hayrıne işi yoktur."

TÜRKİYE İLE HESABI OLAN 31 MART'I BEKLİYOR



Erdoğan, öncesinde is Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Baharın müjdecisi cemreler 31 Mart'ta sandıklara da düşecek. 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Türkiye ile Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor.

"AMAÇLARI YAPABİLİRLERSE TÜRKİYE'Yİ YIKMAK"

CHP'nin adı kendi İYİ karışık partinin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta var, buyur oraya git. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum, İYİ Parti'ye ümit bağlayanlara sesleniyorum, hala Saadet'le birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım. Türkiye'yi tökezletmeye çalışanları birlikte bir kez daha hüsrana uğratalım. Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma günüdür. Suriye meselesi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulması aşamasına gelmişken istikrarımızı tehlikeye atamayız. Ülkemize yönelik saldırılar artarken devletimizi zaafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda'daki hadiseyi gördünüz. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Amaç Türkiye'yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak. Beceremezlerse zayıflatmaktır. Amaç özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dilleri vardır konuşmaz.

"17 YILDA 24 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. 2020 yılında ülkemizde ilk kez yapılacak dağ bisikleti dünya şampiyonasını Sakarya'da yapacağız. 47 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. İhale sürecinde olan şehir hastanesinin yapımına inşallah yakında başlıyoruz. İmar barışıyla 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu çözdük. Sakaryalı üreticilerimize 1,4 milyar lira tarımsal destek verdik.

"ARİFİYE'DEKİ FABRİKA SATILMADI"

Bay Kemal var ya, çok garip bir insan. Arifiye'de ana bakım fabrikası fırtına obüsü, optik malzemeler üreten önemli bir tesistir. Bu tesisi daha etkin kulllanmak şart haline gelmiştir. Bunu kamu imkanlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda 50 milyon dolar gerekiyordu. Biz burada farklı bir adım attık. Hızlı iş üretme süreçlerine geçmeye ihtiyaç var. Fabrikanın işletmesini BMC'nin yüzde 50-50 Katar'la orada ortaklığımız var. Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye devrettik. Bay Kemal ne diyor, sattılar diyor. Satılan birisi varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun. Burada bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Dürüst değilsin. Bu fabrikanın sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına."