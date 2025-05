Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kritik bir eşiği aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Ocaklara ateş düştüğü günler geride kalmıştır. Açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Daha kapsamlı açıklamaları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca, başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan, emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

PKK'NIN FESİH AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefine engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.



Cumhur İttifakı olarak iç cepheyi tahkim etme amacıyla, büyük bir samimiyetle hayata geçirdikleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak'la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.



Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe alacak, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer, inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan, milletimiz ve memleketimiz olacak hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır. Biz, buna gönülden inanıyoruz. İstihbarat Teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen gerekse yetkililer vasıtasıyla gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.



Erdoğan, "Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Burada bir zafiyet yaşanırsa o zaman da bize kimse yardım edemez. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor." dedi.



"OCAKLARA ATEŞ DÜŞTÜĞÜ GÜNLER GERİDE KALMIŞTIR"



Bundan sonra yapılacak çalışmaların, bugüne kadarkinden daha yüksek bir dikkat, özen, sabır ve sorumluluk gerektirdiğinin farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, menzile varıncaya kadar umudu büyüten, riskleri azaltan anlayışla hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.



Erdoğan, ilgili devletin bölünmez bütünlüğü ve milletin istikbali uğrunda can veren kahraman şehitleri rahmetle yad etti, aynı kutlu mücadelede yaralanan gazilere şükranlarını sundu.



Sınırlar içinde ve ötesinde fedakarca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerine Allah'tan merhamet dileyerek "ayaklarına taş değmemesi" temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha, yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah, terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız. Dolayısıyla bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit yakınlarımız, gazilerimiz, güvenlik güçlerimiz, Diyarbakır annelerimiz, onların yavruları... Tek başına bu hakikat bile verilen mücadelenin ve gelinen aşamanın hem insani hem tarihi önemini göstermeye yeterlidir.



Aynı şekilde sürecin bir diğer önemli kazananı, yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden, maddi-manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden, yurdundan olan Kürt kardeşlerimizdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla, 86 milyon hep birlikte aynı ortak hayallere, aynı ortak hedeflere, aynı ortak değerlere sahip bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Cenabıallah yolumuzu açık etsin, bahtımızı açık etsin, diyorum. Rabb'im, 86 milyonun tamamını korktuklarından emin, umduklarına nail eylesin, diyorum."

PAKİSTAN-HİNDİSTAN ÇATIŞMASI

Hemen her gün yeni çatışmaya, savaşa veya gerilime uyanıyoruz. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. 81 milyonun istikbali güvendedir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin.



Pakistan ve Hindistan ateşkesin duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken tansiyonun düşürülmesi için de çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi sabırlı ve itidalli tutumları dolayısıyla tebrik ediyorum. Ateşkesle sağlanan sükunet ortamının başta su meselesi olmak üzere tüm sorunların çözümünü kolaylaştırmasını diliyorum. Bundan sonra da kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir. Biz, daima barışın, istikrarın, diplomasinin ve diyaloğun tarafındayız

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMESİ



"Sayın Putin'le Rusya-Ukrayna arasında itilafa son verilmesi dahil birçok konuyu değerlendirdik. Biraz öncede sayın Zelenski ile görüştük. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları diyalog yoluyla çözmesini biz de destekliyoruz. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Tarafların itimadını kazanmış ülke olarak, görüşmelere katkıya hazır olduğumuzu, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı dile getirdik."

FIRSATÇILIKLA MÜCADELE

Enflasyonda düşüşün devam ettiğine, nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştıklarına dikkati çeken Erdoğan, dış dengede de tablonun gayet olumlu olduğunu söyledi.



Petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyon ve cari açıkla mücadeleye destek olduğuna işaret eden Erdoğan, "İstihdam cephesinde de hamdolsun iyi gidiyoruz. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi yani 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Erkeklerde bu oran yüzde 6,5 ile rekor düzeye indi. İhracat tarafında da iyi bir ivme yakaladık, orası da hedeflerimizle uyumlu gidiyor. İhracatta son 12 aylık dönemde 265 milyar dolarla rekor kırdık. Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz." diye konuştu.