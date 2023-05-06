Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küçük esnaflarımızın prim gün sayısını 7 bin 200 güne indiriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Resmi rakam; şu anda bu meydan bir rekor kırdı, 135 bin kişi bu alanda. Bay Bay Kemal bak Kayseri ne diyor? Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler onlar sırtını dönse dahi biz depremin tüm izlerini silene kadar bölgede olmayı sürdüreceğiz. 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630.

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır, bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız milletimizin aşkıdır. 2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. 15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk. PKK'ya gereken cevabı 14 Mayıs'ta veriyor muyuz? 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Elini vicdanına koyan herkes hizmet aşkımızı takdir ediyor.

Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. İstanbul'da yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu gezdi. Şu anda İzmir'de yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu geziyor.

Bay Bay Kemal'in Kayseri'de Katarlılara sattılar yalanını attığı fabriklada yeni nesil Fırtına otüslerini ve Altay tankını ürettik. Adamın işi gücü yalan. Bu hafta başında milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Karadeniz doğalgazını milletimizin evine kadar getirdik. Faturalar gelmiştir bu ay doğalgaz ücretsiz. Kayserili kardeşimi 1 sene boyunca da 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullanacak. Etrafımızda doğalgaz ve petrol fışkırırken biz yıllarca bundan mahrum kaldık. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz.

Cudi Gabar'dan da müjdeli haber aldık. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulduk. Kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Gabar'daki petrolümüz de Kayseri'nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında. İşte bu kalitedir. Çok temiz ülkemizin günlük ihtiyacının 10'da 1'ini karşılayacak. Buradan bakkal pazarcı gibi küçük esnaflarımıza müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak.''