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Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan, Rusya, İran ve Çin devlet başkanlarıyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"İşbirliğimizin derinleştirilmesi gereğine inanıyoruz."
"Suriye'de istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. 330 bin Suriyelinin kendi vatanlarına dönmesini sağladık."
"Adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmaktan çıkarılması insanlık görevidir. Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz."
"Terörle mücadelede kararlı duruş sergilenmesi çok önemlidir. Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla zulüm, gözyaşıdır. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur."
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