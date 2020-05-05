Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurallara uyulmazsa tedbirleri gözden geçiririz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğankonuşmasından önce çıkanlar:

''Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizdedir. İşletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Salgın döneminin ekonomimiz üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Salgın sürecindeki kazanımlarımızı inşallah bölgesel ve küresel olarak daha büyük başarılara dönüştüreceğiz.

Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız.

ANKARA BAROSU

Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir''