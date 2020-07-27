Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, ''Bir milletin yeniden doğuşuna şahit oluyoruz'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin egemenlik hak kullanımının son örneği olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'na ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, bütün hazırlıkların yapıldığını belirtti. Corona virüs önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarını da bir kez daha hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Corona virüs salgının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken gerek de bayramlaşırken önlemlerden asla vazgeçmeyelim. Kurban Bayramı ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, zenginliğinde gözümüz yok. Ayasofya'nın ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarının kullanmasının son örneğidir. Müze tartışmasının anlamı kalmadı. Mücadele eden büyüklerimizi yad ediyoruz. Bu kararın da her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.

Türkiye yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Yedi düvele karşı vatan mücadelesi veriyoruz.

Ayasofya'da 500 kişilik bir güvenlik ekibi görev alacak ve 24 saat açık kalacak Ayasofya Camii'ni koruyacak.

''MUHALEFET VARSA DEMOKRASİ OLUR''

Esasen demokrasilerde muhalefete büyük iş düşer. Ancak güçlü bir muhalefet varsa demokrasi olur. Muhalefet demek doğrusuna yanlışına bakmadan karşı çıkmak değildir. En az iktidar kadar çalışkan olmalıdır, kucaklayıcı olmalıdır muhalefet. Ancak ülkemizde böyle bir tablo yoktur.

İçlerinde ülkeyi yönetmek için, herhangi bir alanda dişe dokunur bir çözüm odaklı teklifler içeren bir teklif var mı? Kongre yaptılar, dediler geliyoruz. Gelsenize ne olacak, ne yapacaksınız?

KABİNEDE ALINAN KARARLAR

- Bu bayramda, emeklilerimize 1000 TL bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Yükseköğretim öğrencilerinin de evde bakım ücretilerini de bayramı beklemeden hesaplarını yatıyoruz.

-Fındık ihracatımız 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik"