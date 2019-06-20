Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Ordu'daki VIP gerginliği) Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem. Yasalarımızda küfür ve hakaretin cezası bellidir. Hakaret cezası belli bir süreyi aşarsa seçilse bile başkanlığı düşecektir.

(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?' derseniz, bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Yani burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu. CHP adayına 4 dakika daha fazla zaman verilmiş.

(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) CHP adayının ne denli sorumsuz olduğunu göstermesi bakımından çok önemli.

Binali Bey'in elinin değmediği yer yok. Siz 25 senedir İstanbul'a ne yaptınız? Kim diyor? Rakibi söylüyor. İnsanın gözü varsa artık yapacak bir şey yok. Marmaray'ı, Avrasya'yı görmeyecek misinin? Öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, bütün bunlar bitirilmiş olan yatırımlar.

Suya belli bir şey getiriyor, ücretsiz veya kısıntı diyor. İstanbul'u suya kavuşturan bu fakir. Benim dönemimde Istranca dağlarından, öbür taraftan Melen'den Anadolu yakasına su getirdik. Öbür taraftan boğazın altından boru yerleştirildi.

(Sayıştay raporu tartışması) Sayıştay böyle bir tespit yapmadık dedi. Yalan üzerine bu işler bina edilmez.

Bir belediye özgürlük konusunda ne yapabilir? Bir belediyenin kalkıp da özgürlükle ilgili bir yasal düzenleme yetkisi var mı? Yok. Biz özgürlükler konusunda her türlü yasal düzenlemeleri yapmış bir iktidarız. Ne var ki orada özgürlük yok? Hangi alanda?

(İmralı'dan HDP mesajı) Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir gelmez az çok kestiriyoruz.



Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor.

Öcalan, Demirtaş ve dağın kendisine ihanet ettiği düşüncesinde.

Yaptığı açıklamada, 'eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' gibi bir hava içinde."

PKK'nın bir kanadı CHP adayına destek veriyor, bir kanadı üçüncü yol diyor. Hamdolsun ki Cumhur İttifakı'nın, Binali Bey'in bunlarla hiçbir alakası yok.

Burada bir liderlik mücadelesi var. Bu mücadelede Öcalan, Demirtaş'a ve dağa mesaj veriyor. Kürt kardeşlerimin istismarına üzülürüm.

Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur. Kürt kardeşlerimiz şu anda her türlü hakka sahip, kimse haklarını gasp edemez.



Kimse etnik bir dayatmanın içerisine girmesin.



Binali Bey'in Saadet Partisi'ne ziyareti doğrudur.

Benim ülkemde Kürdistan diye bir yer yok.

Pontus tartışmasını kabullenmek mümkün değil. TV'lerden kaçmak bir FETÖ taktiğidir.

Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor

Yarın Neçirvan Barzani'nin bir ziyareti olacak, onunla görüşeceğim.