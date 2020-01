Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da ateşkesin kısa sürede imzalanmasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti.



Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan'ın açıklamalardan satırbaşları;

"Ağrılıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya dışında da Suriye konusu ve ikili gelişmelerimizi değerlendirdik.Bu haftasonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgli olarak bizler de katılma noktasında kararlığımız var. Malumunuz ateşkes dün gece yürüülüğe girmiş oldu. İlgili tüm tarafların katılımıyla görüşmeler devam ediyor. Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz."

"İdlib'de ateşkese yönelik çalışmalarımızda İtalya'nın desteğini desteklediğimizi de vurguladık."

"Sayın Comte'ye AB'den beklentilerimizi de aktardık."

"Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerine olumlu yansıyacağına inanıyorum."

"Türkiye-İtalya arasında 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık."

"İtalya ülkemizin en çok ihracat yaptığı 3'üncü, itlahat yaptığı 5'inci ülke durumunda. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz."

"Turizm noktasında beraber neler yapabiliriz bunların üzerinde durduk."

"Libya'da ateşkesin kısa sürede imzalanmasını istiyoruz."

İtalya Başbakanı Comte'nin açıklamaları;

"Libya'da ateşkesin sağlanmasını umut ediyoruz. Ortak amaçlarımız var. Koordine şekilde bilgi alışverişi yapıyoruz ve aynı gündeme sahibiz. Sürekli bir sonuca ulşamaya çalışmayız. Libya'da ateşkes çok kısa süreli bir çözüm alabilir eğer ortak bir çözüm bulunamazsa."

"Dün Sayın Merkel ve Sayın Putin ile de görüşme fırsatı buldum. İtalya'nın pozisyonu her zaman net. Bu bize kredibilite sağlıyor."

"Libyalılar refah istiyorlarsa, müreffef olmak isitiorlarda İtalya ile ittifak olacaklar. Onların bağımsızlığına zarar verecek hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir. Bizler özellikle de Türkiye bu çözümün bir parçası oluyor."

"Libya ve Orta Doğu bölgenin güvenliği İtalya'nın güvenliği için çok önemli. İtalya personel ve donanma açısından da terörle DAEŞ'le mücadele açısından en çok güçlü olan ülkelerden biridir."

"Berlin süreci Libya için önemli bir fırsat."

""Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır."

"İnsan hakları konusunda da reformlar hep yardımcı oluyor."

Soru cevap kısmı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya ilişkin görüşmeler devam ediyor. Akşam saatlerinde bu görüşmler nihayete erecektir. Bana olumlu yönde devam ettiğine dair bilgi geldi. Moskova'da görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor. BM'nin gözlemcisi olması bu noktada isabetli olacaktır."

İtalya Başbakanı Comte: "Berlin Konferansı'na herkesin davet edilmesi gerekiyor. Palermo Konferansı'nın ev sahibi bendim. Bldiğiniz gibi Libya'daki bütün organizasyonları da davet ettim. Herkesin kendini ifade etmesini istedim. İtalya her zaman bunu benimsedi. Palermo'da da böyleydi. Bir süreklilik istedik her zaman için. Demokratik hayatın tüm unsurlarının hayata geçirilmesi esastır. BM, AB ve dost ülkelerle birlikte her zman adım atılmaya devam edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda görüşmelere güçlü bir katılım var. Eminim Moskova'daki görüşmelerden bu doğrultuda güçlü bir sonuç çıkacaktır. Türk heyetinin Moskova'daki görüşmelerine ilişkin temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur. Gerek Rusya gerek Türkiye tarafı olarak, bunları İstanbul'daki Sayın Putin ile olan görüşmelerimizde etraflıca ele almıştık. Bu durum Berlin sürecine de bir altyapı hazırlayacaktır. Bu netice doğrultusunda Berlin'e gideceğiz. Temennim o ki bu sağlam temele oluşturulacak Libya'daki ateşkes, Libya'daki kardeşlerimize huzur ve barış sağlayacaktır."