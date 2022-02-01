Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan ile işlebirliğimizi güçlendirmek istiyoruz

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi resmi törenle karşıladı. İkili baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşaknı Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından satırbaşları:

"Lübnan ile işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz" diyen Erdoğan, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ayrıca Erdoğan salgın şartlarına rağmen Lüban'la olan ticaret hacminin 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştığını açıkladı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

