Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Malum, maske mesafe hijyen. 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe maske önem arz ediyor. Sosyal mesafede gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe korunması halinde maskeden de de kurtulmak mümkün olur. Sosyal mesafe de tabi 1,5 metreydi.

Buna dikkat edildiği zaman kurtulmak mümkün. Ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak. Bunu dünde kendisi açıklamasını yaptı. Bizde toplantılarda arkadaşlarımızla onu konuşuyoruz. 1,5 metre mesafeyi koruduğumuz takdirde, maskeyi çıkarabiliyoruz. Ama buna dikkat etmeliyiz. Gerçekten yaş itibariyle yaşlı insanlarımız var. Onlarda bundan ciddi manada sıkılıyorlar. Onlara hak vermemek mümkün değil. Yarın bende bundan dolayı eleştiri alabilirim. 3 başlığa dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeye dikkat edersek maskesiz devam edebiliriz. Ciddi manada aşılarımız geliyor. Ciddi manada aşımız geliyor. 50-55 yaş grubu aşılanacak. Örneğin ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

Şahsım ve Heyetimle birlikte Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz.

Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum.



Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu.. Koalisyon hükümetleri dönemine dönmeyi Milletimiz istemiyor. Yeni sistemle etkin ve hızlı kararlar alma yeteneği kazandık.

(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli, yerli boyutunun olması şart.

Koronavirüs salgınında Şehir Hastaneleri önemli rol oynadı. En kısa sürede doktor açığımızı kapatmayı hedefliyoruz. Maalesef, geçenlerde doktor arkadaşımız bıçaklanarak yaralandı. Kendisini aradım. 2 yıl kalmış uzman olmasına tedavi ettiği hasta gelip kendisini bıçaklıyor. Bu doktor açığımızı kapatmamız içinde tıp okullarına büyük iş düşüyor. Her siyasi partinin kendine ait hedefleri vardır. Bizim de hedefimiz bu.



MUHALEFETTE CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞMALARI



Bizim sahada böyle bir tartışma adım yok. Cumhur İttifakı olarak partimizin içinde karar belli. Öbür tarafta MHP'de de Bahçeli bu konuda kararlarını başından itibaren açıkladı. Bizim bu dayanışmamız kararlı bir şekilde yürüyor. Sıkıntı diğer tarafta. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizi ilgilendirmiyor.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

NATO Zirvesinde bir araya geleceğiz. Ön hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında, bunu soracağız.

Sizden önce Demokratlarla çalıştık. Ama böyle bir görünüm olmadı. Bush'la çalıştık, Obama ile çalıştık ama bunların hiçbiriyle böyle bir gerilim yaşamadık. Ardından Trump ile çalıştık ve hiçbir gerilim yaşamadık. Şu toplantıda buluşuruz gibi bu konuşmaları yürüttük. Tabi Biden ile bu görüşmeler böyle olmadı.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI

Sözde Ermeni soykırım iddialarından artık bıktık, her 24 Nisan gelir, 'Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?' Bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun? Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu? Onların hiçbirisi bu ifadeyi kullanmadı.

Türkiye bir kasaba devleti değildir, kimse köşeye sıkıştıramaz. Açık kaynaklar ABD'yi eleştiriyor, "Türkiye haklı" diyor.

FETÖ-YPG İLE MÜCADELE

FETÖ-YPG ile mücadele bizim için çok önemli. ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar. Biden döneminde de bu destekler devam ediyor. Devam edecek. ABD’den bir yayın kuruluşu geldi. Onlara anlattım. Adamlar hak veriyorlar.

Müttefiklerin Türkiye'e bakış açısını sorgulamamız lazım.

"S-400'Ü İHTİYACIMIZ OLDUĞU İÇİN ALDIK"

Türkiye TSK olarak biz güçlüyüz. Bu konuda Türkiye'nin içinde olduğu NATO güçlüdür. Stoltenberg bunu devamlı söylüyor. S-400 konusu gündeme geldiğinde de Stoltenberg, "Biz hiçbir müttefikimizin kullandığı silaha karışmayız" açıklamasında bulunmuştu. Biz eğer S-400'ü aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız olduğu için aldık. Bu sonra gündemden yavaş yavaş düştü. Bunun yanında Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok mudur.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Ellerinden gelse "Akdeniz'i boşaltın gidin" diyecekler.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

Kıbrıs'ın AB içerisinde Kıbrıs ile ayrışma sürecini bilmez. Bunların içerisinde hiçbirisi bu ayrışma nasıl oldu, görüşmeleri nasıl oldu? Hiçbirini bilmez. Bunu bilen tek lider var benim. Şöyle oldu desek Miçotakis bile bilmez. Bir kişi var ki AB'den o Avrupa Birliği adına katılmıştı. O sağ olsun gittiği her yerde açıklamıştır. Biz bu çalışmaların hepsini yaşadık, gördük. Hepsini önlerine koyacağız. Bu toplantıdan sonra Rumlar ve Yunanlılar masadan çekiliyordu. Annan, "Hayır masadan çekilemezsiniz" dedi. O toplantıdan sonra referandum var. Kıbrıs'ta yapılan referandumdan sonra Kuzey'de evet çıktı. Daha sonra gidip Güney'i AB'ye aldılar Kıbrıs'ı dışarıda bıraktılar. Kuzey Kıbrıs'a ödemeleri gereken paralar vardılar yerine getirmediler. Kıbrıs'ın etrafındaki bütün doğalgaz yataklarla ilgili hakkınız var mı yok mu? Onda bile buradan gidin diyecekler.

NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye’de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz.

POLONYA'YA SİHA SATIŞI



Tabi Bayraktar devletin bir kurumu değil. Sadece devletle özellikle bu tür talepler geldiğinde izin konusunda bazı görüşmeler yaparlar. Çünkü Türkiye'ye kim hasımdır değildir. Ona göre görüşme yaparlar ve adım atarlar. Bu etabın 2 yönü bitti. Birinci etabı İHA'ydı, ikinci etabı SİHA'ydı. Şimdi üçüncü bir etap var, Akıncı. O da en güçlü olanı. Şu anda ondan çok SİHA ve İHA'yı pazara sürüyorlar. Polonya NATO ülkesi olarak bu alımı yapmakla, Bayraktar bu ürünleriyle NATO piyasasına girmiş oluyor. İmzalar atılmış bulunuyor. Kalkıp Türkiye'den nasıl SİHA alıyorsunuz diyebilirler. Ama Duda bunu çok beğendi. Tabi 24 SİHA için imzalar atıldı. Ciddi bir adım olmanın ötesinde kendi segmentinde çok çok başarılı. Bu başarısını da Libya'da Azerbaycan'da gösterdi. Türkiye artık bu mühimmatı üretiyor. Mühimmatı devletin kendi kurumları üretiyor.

PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMASI

Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'ta vereceğiz. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Bizim için Mısır dünün bir ülkesi değil. Türkiye ve Mısır halklarının tarihten gelen gönül ve kader birlikleri var. Devletler arası ilişkilerimiz bu temelde ilerliyor. Görüşmeler genişleyerek devam ediyor. Mısır ile yeniden bu süreci başlatmada kararlıyız. Mısır'la Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar geniş bir alanda ciddi iş birliği imkanlarımız bulunuyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörü yeniden imha etme adımını atmıştık bunda başarı sağladık. Bekleyen değil, arayan, bulan ve yok eden Türkiye var.

Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir. Bu işi temizleme konusunda kararlıyız. Bölücü örgüt yeni militan devşirmekte ciddi zorluklar yaşıyor. Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler, bilecekler.

Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletimize sığının.

YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞME

Görüşmeyi yaptığımız 30 civarında şirketti. Hemen hemen hepsinin Türkiye'de yatırımları var. 20-30 yıl Türkiye'de olan firmalar var. Çok ciddi firmalarla olumlu görüşme yapıldı. Salgın sonrasında bir görüşmenin de ABD'de yapılmasını istediler.

NORMALLEŞMEDE EKONOMİ ADIMLARI

Dün akşam zaten bütün ilave tedbirlerin paketini açıkladık. Salgın döneminde insanlarımızın güvenliğini, işini aşını sağlamak için devletimiz her şeyi seferber etti. Bu dönemde destek yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Diyorlar ki esnafa ne yaptınız? Esnafımıza 1 milyon 200 bin esnaf bu destekten yararlandı. Bunlar hepsi bu desteğin, sosyal destek programları 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımları gerçekleştirdik. Bu ödemelerin tutarı Haziran sonunda 181 miyar liraya ulaşacaktır.

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi yine biz olduk. Bu büyümeden en dikkat çekici kalemin yüzde 30,5 gibi güçlü oranla makine teçhizat yatırımlarında olması çok önemli.

FAİZ AÇIKLAMASI

Bugün Merkez Bankası başkanıyla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız.

Turizm gelirlerinin artması için görüşmeler sürüyor.

DENİZ SALYASI SORUNU



Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline bırakamayız.

KANAL İSTANBUL

Haziran ayı sonunda inşallah Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. Kanal İstanbul Projesi'ni yerli yabancı çok güçlü konsorsiyumlarla devam ettireceğiz. Projeyi eleştirenlerin yaptıkları bi reseri yok.