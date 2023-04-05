Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

DEPREM SONRASI İNŞA SÜRECİ



"Enkazlar kaldırılıyor. Ortalama diyebilirim yüzde 50'nin üzerinde enkazlar kaldırıldı ve bu enkazların kaldırılmasıyla birlikte zemin etütleri bir taraftan yapılıyor ve bu zemin etütlerinin yapıldığı yerlerin ötesinde yeni bir adım atıldı. Bakanımın da verdiği söze dayanarak söylüyorum, bu köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.

Tabii bu köy evlerinin özelliği tek kat, tek kat olmanın dışında bazı yerlerde tek katın altında ahırı ki buradan yani sütünü, peynirini, vesairesini yapsın, kendine verilen hayvanlarla küçükbaş, büyükbaş, bunlarla geçimini temin etsin diye böyle bir adım atıldı ve bunlar süratle devam ediyor.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI



Bu yurtlarımızda da rahatlıkla yeme, içme, beslenme, banyo vesaire her şeyimiz çok lüks çünkü. Bizim yurtlar gerçekten böyle. Onun için de ne yaptık, bir ara karar aldık, bu ara kararla da dedik ki on-line sisteme geçelim ve on-line sisteme geçmek suretiyle de yurtlarımızı şöyle ferahlatalım, boşaltalım ve depremzedelerimizi bu yurtlarımızda misafir edelim istedik ve şimdi gittiğim iftarlarda, bu yurtlarda yaptığımız iftarlarda bakıyorum depremzedelerimiz bazılarının tabi gözleri yaşlı ama diyorlar ki 'Biz yine memleketimize gidelim. Kahramanmaraş'a gidelim, Hatay'ımıza gidelim.'

Bazı şikayetleri de yok değil, var. Nedir o? Kiralar. Oralarda çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar. Biz de diyoruz ki bunların üzerine üzerine gideceğiz, bu yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız diyoruz. Ve şu an itibarıyla bu yurtlarda kalanlar yurtlardaki durumdan çok çok memnunlar ve 'devletimiz bizi açıkta bırakmadı' diyorlar



SECCADE TARTIŞMASI

Vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın, bu CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf.Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz.

MİLLET İTTİFAKI'NA HDP ELEŞTİRİSİ

Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, ülkeyi, terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır.

Milletim ne PKK'nın peşine düşenlere ne sapkın akımların hamiliğine soyunanlara bu ülkeyi emanet etmez. Seçimlerden sonra gündeme getireceğimiz en önemli maddelerden bir tanesi aile olacaktır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...