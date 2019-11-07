Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Budapeşte'de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İmzaladığımız 10 anlaşma ile ilişkilerimizi güçlendirdik. Savunma sanayii alanında projeleri hayata geçireceğiz.

AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı.

Görüşmemizde Sayın Başbakan'a Barış Pınarı Harekatı'na verdiğ idestekten dolayı teşekkür ettiim.

Suriye'de Güvenli Bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bağdadi'nin çevresinden 13 kişi yakalandı. Barış Pınarı Harekatı ile mücadelemizi sürdürüyoruz.

151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var.

DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur.

İlk etapta sadece El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var.

Ne ABD 120 saatlik sürede ne de Rusya 150 saatlik süre içinde teröristleri bölgeden çıkarabildi.

Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz.



Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız.



(ABD ziyareti) İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak.

S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik



Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor. Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz.



Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir.



Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Stratejik ortaklığın gereğini yerine getiremezsek bugün bizi vuran terör, yarın bir başka ülkeyi vuracaktır