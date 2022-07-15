Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü...



İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı''na düzenlendi.



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı. Şimdi 6'lı masaları var. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'la ilgili anlatılacak o kadar şey var ki, tarih hepsini hakkıyla kaydedecektir.

İstanbul'da sel afetinde acaba sorumlular neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da. Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. 2023 imtihanını başarıyla vererek, bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz. Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız. 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler. Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz.



KYK BORCU AÇIKLAMASI

Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz. Çalışmamızı yapıyoruz.''