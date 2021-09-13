Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli iradenin gücünü cümle aleme gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferler başkenti tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana 'dur' diyerek istiklal ile sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir.

''MALAZGİRT GİBİ, İSTANBUL'UN FETHİ GİBİ, ŞANLI TARİHİMİZİN ÖNEMLİ YAPRAKLARINDAN BİRİ''

Bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. 1 yıl sonra 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanmıştır. İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sakarya zaferi tıpkı Malazgirt gibi, İstanbul'un Fethi gibi, şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir.

''CÜMLE ALEME GÖSTERDİK''

Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Bu zaferin kazanıldığı bölgeyi tarihi milli park ilan ederek kapsamlı ihya çalışması başlattık. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük kalkınma heyecanı daha sonra yerini teslimiyetçi bir zihniyete bırakmıştır. Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan orta uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Biz cumhuriyet tarihinin en iddialı makas değişikliğini gerçekleştirdik. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var.''