Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Savunma sanayiimiz özel bir yere sahiptir. Önceki dönemlerde maalesef dışa bağımlı hale getirilmiştir.

20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA üretiminde ise ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir.

Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız

Yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçiriyoruz. Artık her alanda varız.

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 2029'DA GÖKLERDE YERİNİ ALACAK"

Ağır sınıf taaruz helikopteri projemiz devam ediyor. İlk özgün helikopterimiz Gökbey'i de bu yıl teslim edeceğiz.

Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.

2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.

Savunma sanayiini her zaman siyaset üstü bir alan olarak gördük. Ama son dönemde bazı iftiralarla karşılaşıyoruz.

Arifiye'deki Tank Palet Fabrikasıyla ilgili söylenen yalanları söylemekten bıkmadılar. Biz bu yalanların amacının ülkemizin savunma sanayi hamlelerini baltalamak olduğunu biliyoruz. Buradan tüm yalancılara, sahtekarlara sesleniyorum, biz ülkemize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız.

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