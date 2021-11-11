Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek nankörlüktür

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan toplantıda, "İlk etapta ikili ticaretimizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. 2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız" dedi



Macaristan'dan iade edilen eserlerle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi" diye konuştu.

"MÜLTECİ KRİZİNİN TÜRKİYE'DEN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEMEK NANKÖRLÜKTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "mülteci krizinde suçlu Türkiye'dir" sözleri soruldu.

Erdoğan bu soruya, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek nankörlüktür. Zira Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman yaklaşık beş milyon mülteciye biz ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dört milyona yakını sadece Suriyeli. Beş milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye Mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilmem. Mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var" yanıtını verdi.

"YUNANİSTAN ABD ÜSSÜ OLDU"

"Mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var" açıklaması yapan Erdoğan, "Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.

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