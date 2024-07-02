Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz sinsi tuzağa düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Saat 17.07'de başlayan toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtimiz gün Suriyeli bir göçmenin Kayseri'de 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi sonrası çıkan olaylar ve Suriye'de Türk bayrağı yakılan olaylar hakkında da konuştu. Erdoğan "Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinden bir kaos oyunu yazıldı. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Vandallığa ve ırkçılığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Murat Kurum ile Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özhaseki ve Koca kardeşimize de emekleri için teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımızla yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.
ORMAN YANGINLARI
Anız ve orman yangınları haberleri ile sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'ndaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Yaz mevsiminin her geçen yıl sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bölücü terör örgütün de orman yangınları yaktığını biliyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık. 26 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracılığı ile bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz.
Ormanlarımıza sahip çıkma konusunda tüm vatandaşlarımızdan daha fazla itina bekliyorum.
TARIMA DESTEK
Son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik.
2024 yılında şu ana kadar 56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak.
Aldığımız tüm tedbirlere rağmen çifçimizin şikayeti olabilir, şahsen takip ediyorum. Son 21 yılda nasıl çifçilerimizin yanında olduysak bundan sonra yanında olmaya devam edeceğiz.
Çiftçimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Sicili bozuk olanların, eli öpülesi çiftçilerimizi istismar ederek siyasi rant devşirmesine izin vermeyiz.
İSRAİL'İN SALDIRILARI
Batı dünyası destek verdikçe Netanyahu'nun işgal politikasına devam edeceği anlaşıyor. Türkiye olarak ilk günden beri buna dikkat çekmekteyiz. Gerek İran'daki füze gerilimi, gerek İsrail'in Lübnan'a saldırıları bizi haklı çıkardı. Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması, bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelendirmektedir.
Karşımızda aklını ve vizdanını kaybetmiş bir katil var.Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez.
KAYSERİ VE SURİYE'DEKİ OLAYLAR
Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin de önceliğidir. Çünkü biz terör örgütlerinin cirit attığı değil, güçlü bir Suriye istiyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz. Türkiye, dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır.
Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinde bir kaos oyunu yazıldı. Bölücü terör örgütü artıklarıyla kotarılan oyunu kimin yazdığını iyi biliyoruz. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Vandallığa ve ırkçalığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Kimse kendine polisin hakimin yerine koyamaz. Ortalığı yakıp yakan 474 provakatör gözaltına alındı. Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir. Hangi bahaneyle olursa olsun bu çizginin aşılmasına, çiğnenmesine eyvallah demeyeceğiz.
Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulunuldu. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Fitne teşebbüsleri bir kez daha boşa çıkmıştır.
Hangi kirli ellerin bu işlerin arasında olduğunu mutlaka ortaya çıkaracağız. Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti bir teröristan kurulmasında en büyük engeldir. Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Bölücü terör tehdidi ortadan kalkarsa biz de üzerimize yaparız.
Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Biz yalnızca bölücü niyetlere karşı vatanımızı koruyoruz ve koruyacağız. Silahlarının namlusu ülkemize çevrili eli kanlı caniler orada var oldukça biz de ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz.
SIĞINMACILAR
Sığınmacılar konusunu ön yargılar, korkular temelinde değil ülkemizin, ekonomimizin gerçekleri temelinde akılcı, vicdani bir çerçevede çözüme kavuşturacağız.
Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşlerini hep tevşik ettik. Suriye'nin kuzeyinde, bölücü terörden arındırdığımız yerleşim yerlerine 670 bin kişi geri döndü. Projeler tamamlandığında buna 1 milyon kişi daha eklenecek. Suriye'de huzur ortamı yükseldikçe geri dönüşler de artacak.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI
Erken seçim tartışmaları muhalet tarafında kızın iç savaşın dışa yansımasından ibarettir. Hiçbir temeli olmayan, sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki 'bilek güreşini' perdelemeye çalışmaktadır.
Önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapmalı
A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyorum. Bizim çocukların bu kritik maçı kazanarak, şampiyonluk yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum.
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