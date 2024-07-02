Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz sinsi tuzağa düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Saat 17.07'de başlayan toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtimiz gün Suriyeli bir göçmenin Kayseri'de 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi sonrası çıkan olaylar ve Suriye'de Türk bayrağı yakılan olaylar hakkında da konuştu. Erdoğan "Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinden bir kaos oyunu yazıldı. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Vandallığa ve ırkçılığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Murat Kurum ile Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özhaseki ve Koca kardeşimize de emekleri için teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımızla yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.

ORMAN YANGINLARI

Anız ve orman yangınları haberleri ile sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'ndaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Yaz mevsiminin her geçen yıl sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bölücü terör örgütün de orman yangınları yaktığını biliyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık. 26 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracılığı ile bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz.

Ormanlarımıza sahip çıkma konusunda tüm vatandaşlarımızdan daha fazla itina bekliyorum.