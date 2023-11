Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



30 bini çocuk, 100 binden fazla insanımıza yuva olan Darülaceze bizim için gurur vesilesidir.



Eğer finans kuruluşlarımız, bu işin arkasında olmasaydılar, biz burayı bu kadar kısa zamanda bitiremezdik.



"HİÇBİR AYRIM YAPMADAN HİZMET GÖTÜRDÜK"



Hiçbir ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımıza hizmet götürdük. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamına, eserlerimizle mührümüzü vurduk. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara, milletimizin iyilik elini uzattık.



Toplumun yıllarca en çok dışlanmış kesimlerinden başlayarak, herkesin refahını artırmaya çalıştık.



Yaptığımız hiçbir işe, sağladığımız hiçbir imkana lütuf nazarıyla bakmadık. Tam tersi birer hak teslimi olarak gördük.



Her ilde en az 1 merkez olacak şekilde, Türkiye genelinde 134 engelsiz gündüz yaşam merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Daha bunun gibi birçok hizmet, proje ve desteğimiz var. Her ne kadar fildişi kulede yaşayanlar bilmese de, vatandaşlarımız bu hizmeti çok iyi biliyor.



Türkiye, sosyal güvenlik şemsiyesinin kuşatıcılığı bakımından dünyanın en ileri ülkelerinden birisidir. İnşallah bundan sonra da kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceğiz.



Laf yerine hizmet ve icraat üreten anlayışımızın en güzel örneği, bugün açılışını yaptığımız şu güzide eserdir.



"ÖRNEK BİR ESERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRIYORUZ"



6 Şubat’ta yaşadığımız depremler sebebiyle 5 aylık bir gecikme oldu. Deprem felaketine rağmen, projemizin inşa sürecini yakından takip ettik. Aile Bakanımıza gerekli talimatları vererek, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün de açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.



Tüm sosyal donatılarıyla her açıdan örnek bir eseri İstanbul ve ülkemize kazandırdığımızı görüyoruz.



Bu projeye katılan tüm bağışçılarımıza özellikle teşekkür ediyorum.



"NETANYAHU BU İYİ GÜNLERİN"



Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, tüm mazlumlara kol kanat geriyoruz.



Gazze’deki katliama karşı en güçlü tepkiyi verirken, yine insani açıdan konuya yaklaşıyoruz.



Şimdi, bakıyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor, dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş.



Fransa Devlet Başkanı Macron’un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş.



Ben ne dedim geçenlerde; “Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin…”



Seni daha farklı günler bekliyor.



O bebekler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış çocuklar, o anneler… Bunların ahı seni iflah ettirmez.



Netanyahu şunu bil; gidicisin.



BİLDİRGEYE GÖRE YERLEŞİMCİLER TERÖRİST İLAN EDİLECEK



Riyad’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde Filistin halkı ile dayanışmamızı ortaya koyduk.



İsrail’in işlediği savaş suçlarının takibinden, insani yardımların ulaştırılmasına kadar birçok konuda önemli konular alındı.



Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi.



Bu süreçte ateşkesin tesissi ve Gazze’deki katliamların sona ermesi için gayret göstermeye devam edeceğiz.



Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkeleri temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Geçmişinde hiçbir utanç lekesi bulunmayan bir ülke olarak, sorumluluklarımızın farkındayız.



Soğukkanlı ve basiretli adımlarla, bunu yerine getirmeye çalışıyoruz.