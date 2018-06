Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Bugün bu meydan bir başka güzel. Heyecansa heyecan, coşkuysa coşku, birlikse birlik, beraberlikse beraberlik... Çok güzelsin Çorlu. Çok güzelsin Tekirdağ. İnanıyorum ki 24 Haziran'da bir başka güzel olacaksınız" diyerek başladı.



Erdoğan, Çorlu'nun sabırsızlıkla 24 Haziran'ın gelmesini beklediğini, şehrin 24 Haziran'da bir milli irade destanı yazmaya hazırlandığını aktararak, "Kadını erkeği, genci yaşlısıyla bütün Çorlu 'Vakit birlik vakti' diyor, 'Vakit Tekirdağ vakti' diyor. Tüm Trakya bu sefer 'Vakit Türkiye vakti' diyor. Sizlerin bu heyecanı, Çorlu'nun önünde artık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Türkiye ile beraber Çorlu'nun da artık prangalarını kıracağına inanıyorum" diye konuştu.



Uzun süredir Çorlu'da arzu ettikleri sonuçları yakalayamadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'nun da içinde yer aldığı Trakya bölgesinde, AK Parti olarak hedef ve beklentilerinin gerisinde kaldıklarını söyledi.



Erdoğan, elbette burada sorunu vatandaşlarda aramadıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca milleti suçlayan, hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Beklentimiz gerçekleşmemişse önce kendimizi hesaba çektik. Sıkıntıyı, problemi varsa yanlış anlaşmaları özellikle milletimizde değil, daima partimizde aradık. Demek ki Çorlu'ya, Tekirdağ'a, Trakya'ya kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Türkiye sevdamızı, bu ülkeye dair hayallerimizi ve hedeflerimizi sizlere olması gerektiği şekilde izah edememişiz. Bize göre Çorlu, AK Parti'nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken bir ilimizdir. Trakya'mızın AK Parti'nin en güçlü olduğu bölgelerden biri olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Bu mitingimizin inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."



"TÜRKİYE'Yİ HAYALLERİYLE BULUŞTURMANIN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da, Tekirdağ'da hep birlikte yeni bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını vurgulayarak, alanda kendisine tezahüratta bulunan kadınlara dönerek, "Zaten bu işi hanımlar bitirecek çünkü kale içeriden fethedilir" dedi.



Katılımcılar, Erdoğan'ın, "24 Haziran'da güçlü Meclis için, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis olmanın yanında güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorularına "Evet" yanıtını verdi.



Yol arkadaşlıklarının, muhabbetlerinin daim olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Erken seçim kararı aldığımızdan bu yana önce seçim manifestomuzu açıkladık, ardından da seçim beyannamemizi milletimizle paylaştık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi, her iki belgemizde de tüm detaylarıyla ortaya koyduk. Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye kadar tüm alanlarda ülkemize neler vadettiğimizi, neleri hayata geçireceğimizi tek tek yazdık. Milletimize diğer hizmetler yanında, 146 tane her biri ayrı öneme sahip projeyi gerçekleştirme sözü verdik. Beyanname ve manifesto, yeni dönemde bize istikamet çizen, yol gösteren pusulamız olacak. İnşallah milletimizin teveccühü ile 24 Haziran'da ipi göğüslersek, gelecek 5 seneyi bu projelerimizi gerçeğe dönüştürmek için değerlendireceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıldır olduğu gibi gecelerini, gündüzlerine katarak Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceklerini ifade ederek, "Buralara öyle lafla gelmedik, işle geldik. Göreve geldik Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. 2013'te bu borcu biz sıfırladık ve bizden IMF borç istedi. 5 milyar avro istedi. Arkadaşlar 'Verelim mi?' dediler, 'Verin.' dedim. 'Borç alan emir alır' dedim. Baktılar ki bu Türkler, çılgın Türkler şaşırdılar, vazgeçtiler. Biz buyuz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iktidara geldiklerinde Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğununu anlatarak, şu an bu rakamın 110 milyar dolara çıktığını söyledi.



Durmadan çalıştıklarını, koştuklarını ifade eden Erdoğan, "George'a rağmen, Soros'a rağmen, Hans'a rağmen çalıştık. Kiminle? Milletimizle. İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk 10'a girmek için çalışacağız. 3 bin 500 dolardan alıp yaklaşık 10 bin doların üzerine, hamdolsun kişi başına milli geliri çıkardık. Hedef 25 bin dolar. 36 milyar dolar ihracatımız vardı, şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nerelerden nerelere geldik. Durmadık, koştuk, daha da koşacağız. Hele hele başkanlık sistemine geçtiğimiz andan itibaren, bu süreç daha da hızlanacak" diye konuştu.



İhracatta 500 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, 13 milyon olan turist sayısının kendi dönemlerinde 35 milyona çıkardıklarını anlattı.



Erdoğan, bu yıl 40 milyon turist hedeflediklerini dile getirerek, 5 sene içinde 50 milyon turiste ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bölünmüş yolun 6 bin 100 kilometre olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"İstanbul'dan buralara şu yolların halini düşünün. Size ben buradan bir şifre vereceğim. CHP'nin bir milletvekili, bu yolların müteahhidiydi. Bilir misiniz, parasını alamıyordu parasını. Başbakan oldum, parasını ödedim ama bunlar kadr-ü kıymet bilmezler. Parasını alamıyordu. Biz buyuz."



"Çorlu'yla İstanbul arasında fark var mı?" diye soran Erdoğan, "Siz zaten İstanbul'u biliyorsunuz şimdi 29 Ekim'den sonra yeni bir İstanbul'u tanıyacaksınız. İstanbul'un dünyanın ilk üçü içinde olan havalimanının açılışını yapacağız. Bu havalimanı, yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. İnşallah 2023'te bu kapasite 150 milyona çıkacak" ifadelerini kullandı.



"İNCE İNCE BU İŞLERİ ANLATACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı adaylarından birinin, "Ben böyle havalimanı işleriyle uğraşmam" dediğini aktaran Erdoğan, "Sen ne işle uğraşırsın ki. 'Bütçede para yok, bunlar havalimanı, Kanal İstanbul yapıyorlar' diyor. Para olduğu zaman iş kolay, para olmadan iş yapabiliyor musun? Ne demek bu. Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin. Dünyaya biz bunun dersini verdik. 'Nedir?' derseniz söyleyeyim. Ekonomiye şunu getirdik; BOT denilen bir sistem. Kamu-özel ortaklığı denilen bir sistem. PPP denilen sistem. Şimdi anlaşılan o ki İnce (Muharrem İnce) bu işleri bilmiyor. Ona ince ince bu işleri anlatacağız. Öğrenmesi lazım. Sayın İnce, biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? İşte bu sistemle yaptık. Biz şu anda o dediğim 3. havalimanını yine bu sistemle yaptık" diye konuştu.



Erdoğan, yeni havalimanının açılmasıyla dünyanın buraya hayran kalacağını, turist sayısının patlama yapacağını belirterek, "Bu havalimanını gördükten sonra, 'Türkiye'ye, İstanbul'a gidilmez de nereye gidilir ya' diyecekler. İş bilenin, kılıç kuşananın" dedi.



İktidara geldiklerinde 26 havalimanını devraldıklarını hatırlatan Erdoğan, bu sayıyı 55'e çıkardıklarını söyledi.



Erdoğan, "Havayolu, halkın yolu olacak" dediklerini ve bunu başardıklarını anlatarak, lüks otobüs fiyatına artık uçaklarla gidilmesini sağladıklarını ifade etti.



İstanbul'la birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "İstiyoruz ki benim vatandaşım, benim Ahmedim, benim Mehmedim, benim Hasanım, Hüseyinim, Ayşem, Fatmam, Haticem. Evinden arabasına atlasın, yarım saatte havalimanına gitsin, oradan da bir saatte 1,5 saatte herhangi bir şehre gitsin ama beyefendi 'yok' diyor, 'ben bunlara para ayıramam' diyor." diye konuştu.



Erdoğan, cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığına işaret ederek, kendilerinin ise buna 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerinin altını çizdi.



"BAY KEMAL NE Kİ ONUN ADAYI NE OLSUN?"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir zamanlar SSK Genel Müdürü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Onun zamanında hastanelerimizin halini biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal ne ki onun adayı ne olsun?" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İkitelli'de dev bir şehir hastanesi yapacaklarını dile getirdi. Açılışı yapılan 5 şehir hastanesinden görüntüleri miting alanındaki vatandaşlara izleten Erdoğan, bu hastanelerin özelliklerini anlattı.



Erdoğan, muhalefete kalsa ülkenin hızlı trenle tanışamayacağını ifade ederek, AK Parti sayesinde Türkiye'de hızlı trenin vatandaşların hizmetinde olduğunu anlattı.



Türkiye'nin hızlı treni AK Parti ile tanıdığını, hızlı treni sıfırdan alıp 1123 kilometreye yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hızlı tren hatlarımızı inşallah 13 bin kilometreye ulaştıracağız. Karayolu tüneli uzunluğumuz 700 kilometreye, 556 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi de 673 kilometreye taşıyacağız. Ama sizin çok daha iyi bildiğiniz, bak 18 Mart Köprüsü'nü yapıyor muyuz? İki tarafta da temeller atıldı, sondajlar tamam. Bundan sonra artık buradan da Asya'yı Avrupa'ya o köprüyle birbirine bağladık. İş yapıyoruz iş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz ise ant olsun ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de başustalık dönemine hazırlanıyoruz. Sizler eğer bu noktada 'Yürü başkan' dediğiniz takdirde 'Eyvallah' deyip yürürüz."



Tarımsal milli geliri 37 milyar liradan 188 milyar liraya yükselttiklerini, milli geliri de artıracaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"İş adamlarımızı, sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, memurumuzu, emeklimizi, işçimizi son 16 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl boyunca da desteklemeye devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, 81 milyonun tüm fertlerinin refahı, huzuru ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. İşte bunun için sizlerden 5 yıl daha görev istiyoruz. Sizlerden hizmetlerin, projelerin devamı için destek bekliyoruz. Şimdi soruyorum. Çorlu, 24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran'da mührü Türkiye'yi şaha kaldıracak projelere vuruyor muyuz? 24 Haziran'da 'AK Parti ile yola devam.' diyor muyuz? Çorlu'dan da özellikle Tekirdağ'dan da artık bu beklenir. Sanayinin ve tarımın şehrine ancak böylesi bir duruş yakışır."



''HAVANDA SU DÖVMÜYORUZ"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, muhalefetin adayları gibi havanda su dövmediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz, şu ana kadar hiçbir başarıları, hiçbir eserleri olmayan diğerleri gibi afaki şeylerden bahsetmiyoruz. Milletimizin karşısına çıktığımızda, burada olduğu gibi önce yaptıklarımızı tek tek sayıyor, hesabımızı veriyor, sonra da yeni dönem için oy istiyoruz. Son 16 yılda hayata geçirdiğimiz projeleri de önümüzdeki 5 yıl boyunca hayata geçireceğimiz 146 projeye referans kılıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. AK Parti olarak şimdiye kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü milletimize vermedik. Ne söz vermişsek, vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek Allah'ın izniyle onları hayata geçirdik."



Laf üzerine laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasında olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayların ne vadediyor? Söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç. Ortada Türkiye'nin önünü açacak doğru düzgün hiçbir vaatleri yok. Milletin sıkıntısını çözecek, ülkemize yeni ufuk kazandıracak tek projeleri dahi yok. Hepsinin de ortak vaadi Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Öyle. Hepsinin ortak paydası Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bir de sabah akşam bizim hayata geçirdiğimiz projeleri yıkmaktan, kapatmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Kafayı Kanal İstanbul'a, yeni havalimanına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, yerli marka otomobile... Ne diyorlar? 'Bunlar 20 yıl geriden geliyorlar.' 'Yerli otomobil' dedik ya, 5 babayiğit buldum ya, Türkiye'nin bu sektörlerde en başarılı olan 5 firmasını bir araya getirdim. Şimdi de Kanal İstanbul."



Mitinge katılanlara Kanal İstanbul'un tamamlandığında nasıl görüneceğine ilişkin video izlettiren Erdoğan, "İşte Kanal İstanbul. Bu şimdi ön animasyon çalışmaları. Bu proje çalışmaları tabii ki daha da iyi olacak. Siz buraları tabii çok kullanacaksınız. Kanal İstanbul'u çok kullanacaksınız. Kanalı değil tabii. Oradaki bir şehirden bir diğer şehire geçişi. Siz güzelliği görüyor musunuz?" diye sordu.



"BURADAN ÇOK CİDDİ DE PARA KAZANACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçenlerde boğazda bir geminin yalıya çarptığını, daha önce de bir tanker kazasının yaşandığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:



"İşte onun alternatifi Kanal İstanbul. Karadeniz'den Marmara'ya geçişler böyle olacak. Kanal İstanbul böyle olacak. Buradan çok ciddi de para kazanacağız. Ama anlamaz bunlar bu işlerden. Velhasıl bu ülkenin ve milletin hayrına ne varsa bunlar kafayı takmış, bununla uğraşıyorlar. Bazılarının ne dediği, neyi savunduğu, neyi hedeflediği zaten belli bile değil. Milletimizin bu savrukluğa, bu dağınıklığa, bu akıl tutulmasına prim vereceğini zannediyorlar. Aslında benim aziz milletim, bu karikatür tiplere en güzel cevabı 1,5 asır önce 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın' diyerek Ziya Paşa vermiş. Bunlar da milleti kendileri gibi vizyonsuz, basiretsiz, kifayetsiz sanıyorlar. Bu milletin aklını, vicdanını, hafife alıyorlar. Bu millet çok zekidir. Biz zamanlar bu CHP'liler ne dediler benim milletime? 'Göbeğini kaşıyan adam', 'bidon kafalı' dediler. Ya siz böyle dediğiniz sürece zaten bu millet sizi oralara götürmez."



Erdoğan, SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul ettiğini hatırlatarak, "Ben bunlarla görüşmeye başladım. Biz bunlarla şu anda geleceğin teknolojisini konuşuyoruz zaten, adımları atıyoruz. Şu anda en ileri teknoloji, bizim 5 firmamız bir araya gelerek, CEO'larını da belirlediler, onlar üretecekler. Tayyip Erdoğan gelip de onu üretmeyecek. Tayyip Erdoğan onu üretecek insanları buldu, buluyor. Bu sevki idaredir, mesele budur" diye konuştu.



Göreve geldiklerinde Türkiye'de devletin tüccar olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Biz geldikten sonra 'Devlet tüccarlığı bırakacak' dedik. Bunun adımlarını attık. Hamdolsun ondan sonra da sıçradık, buralara öyle geldik. Ama bunlar bu işten anlamaz çünkü bunlar devletçi. Devletçi kafaları var bunların. O devletçi kafalarla da özel sektörün güçlenmesini istemezler. Biz, bunların hepsini bir kenara koyduk. Şayet bunlar milleti tanısaydılar, her gidenin 'Allah razı olsun' dediği 5 yıldız otel konforunda hizmet sunan şehir hastanelerine düşmanlık etmezlerdi. Bu ülkeyle şöyle kıyısından köşesinden ufacık bağları olsa, büyümenin yıkmakla değil, yapmakla, inşa etmekle gerçekleşeceğini anlarlardı. Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar, Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim."



Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kongre kazanamadığını anlatırken, İnce'nin daha önce kongrede ve Meclis'te yaptığı konuşmalardan bazı bölümleri vatandaşlara izletti. Erdoğan, şöyle devam etti:



"Merak ediyorum 24 Haziran'dan sonra kendisi ne yapacak? O da önemli. Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye. Güya ülkeyi yönetmeye talip cumhurbaşkanı adayı aşağıda kös kös oturuyor, yüreği yetmediği için oraya aday olmayan, bu konuda hiçbir yetkisi, hiçbir hükmü bulunmayan bir başkası çıkmış program açıklıyor. Ya seçim beyannamesini genel başkan mı açıklar yoksa aday mı açıklar? Aday açıklar ya. Genel başkanla ne alakası var? Çünkü meydanlarda cumhurbaşkanı adayı olarak koşacak olan o? Ama o açıklamıyor, 'Otur sen, onu da ben açıklayacağım.'diyor. Ya siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu milletle oyun mu oynuyorsunuz? Biz işte böyle çift başlılık olmasın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Bunlar Türkiye'yi yeniden iki başlılığa döndürmeye çalışıyor."



Katılımcılara, "24 Haziran'da tercihimizi güçlü hükümetten yana kullanıyor muyuz, güçlü Türkiye'den yana kullanıyor muyuz, vakit birlik vakti diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, gelen "Evet" yanıtı üzerine, "Maşallah sizin bu sesiniz onları uyandırmaya yetmezse, 24 Haziran akşamı nasıl olsa sandıklar açılınca uyanacaklar. Bunlar istedikleri gibi kurusıkı misali atıp tutabilirler, nasıl olsa Türkiye'yi yönetmek, millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok" dedi.



''BİRİLERİNE LAF YETİŞTİRMENİN DEĞİL, ESER ÜRETMENİN GAYRETİNDEYİZ"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye hizmet yolunda tek bir saniye dahi kaybetmeyeceklerini belirterek, "Karşımızdaki beceriksizliklerin komiklikleriyle vaktimizi boşa geçirmeyiz. Çünkü bizim hayallerimiz var, bizim ülkeyi idare etmek gibi bir derdimiz, sorumluluğumuz var. Bizim Çorlu için Tekirdağ için hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, asıl ülkemize ve sizlere eser üretmenin gayretindeyiz" diye konuştu.



Tekirdağ'a 2002'den bu yana 17 katrilyon liralık yatırım, 3 bin 41 derslik yaptıklarını, Namık Kemal Üniversitesi'ni kazandırdıklarını, 3 bin 240 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını kaydeden Erdoğan, gelecek 3 yıl içinde 3 bin 800 kişilik yeni yurtlar açılacağını bildirdi.



Erdoğan, 11'i hastane olmak üzere 27 sağlık tesisinin Tekirdağ'a kazandırıldığını, 480 yataklı şehir hastanesiyle 4 sağlık tesisinin yapım çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Şehir hastanemizi inşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp, hizmetinize sunuyoruz." ifadesini kullandı.



TOKİ kanalıyla 5 bin 376 konut yapılarak, sahiplerine teslim edildiğini, Tekirdağ'ın bölünmüş yol uzunluğunun 87 kilometreden 327 kilometreye çıkarıldığını anlatan Erdoğan, İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun gurur projelerinden biri olduğunu söyledi.



Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale arasının yapımının sürdüğünü hatırlattı.



"BUNLARDA YALAN ARAMADIĞIN KADAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş yollardaki 16 yıllık başarıyı demiryollarında da sağladıklarını belirtti. Tekirdağ-Muratlı hattının tamamlandığını ve burayı işletmeye açtıklarını aktaran Erdoğan, 150 yıldır yenilenmeyen Rumeli Demiryolu'nun Tekirdağ kısmının tamamının yenilendiğini, 230 kilometre güzergahta çift hatlı hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi.



Trakya Gelişim Projesi'ni uygulamaya koyduklarını, bu projeyle bölgede gelecek yıl sonuna kadar 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Tekirdağ'a 3 baraj, 4 gölet inşa ettik. Bir baraj ve 7 göletin daha inşası sürüyor. Ergene'yi kurtarmak için yürüttüğümüz çalışmalarla Ergene Nehri'nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşme sağlandı, kirlilik azalmaya başladı. Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Bu 13 tesisten 6'sını Tekirdağ'da yaptık. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Muratlı ve Saray ilçelerine ileri biyolojik atık su arıtma tesisini biz kazandırdık. Aslında belediyelerin görevi olan bu tesisleri onlar yapmadığı için biz DSİ ile yaptık. Belediyeler Trakya'da sadece atık su tesisinde değil hemen her konuda sınıfta kalıyorlar. Biz 2 yılda koskoca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tamamladık, Tekirdağ'da, Edirne'de, Çanakkale'de ana muhalefetin belediyeleri aynı uzunluktaki yol inşaatlarını 3-4 yıldır bitiremiyorlar. Biz Boğaz'ın altını delerek tamamladığımız Avrasya Tüneli'nin uzunluğundaki yolları aynı sürede yapamayan bu belediyelere ilk seçimlerde derslerini vereceğinize inanıyorum. Ergene Nehri'ni kirlilikten tamamen kurtarmak için sanayi bölgelerinde de müşterek atık su arıtma tesisleri kurulması gerekiyor. Bu şekilde temizlenen atık sular, 42 kilometre kara hattı, 19 kilometre tünel ve 4,5 kilometre derin deniz deşarjı ile Marmara Denizi'ne verilecek."



Tekirdağlı çiftçilere şu ana kadar 3 milyar lira tarım desteği verildiğini dile getiren Erdoğan, "Çıkmış bu Bay Kemal diyor ki 'Çiftçi ağlıyor'. Parayı veren biziz. 3 milyar lira sadece Tekirdağlı çiftçilere verdik. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize hayvan ve alet ekipmanda yüzde 50 hibe veriyoruz. Şimdi birileri çıkmış çiftçiye mazotu indirimli vereceğiz diyor. Niye yalan söylüyorsun, biz zaten o işi yaptık yapıyoruz. Biz, kayıt sistemi içinde olan çiftçimizin kullandığı mazotun yarısını takip eden dönemde kendisine destek olarak zaten geri veriyoruz. Haberleri yok. Ne diyor Cumhurbaşkanı Adayı? Diyor ki 'Eğitimi bedava yapacağız.' Kardeşlerim, soruyorum gençler; şu anda eğitim paralı mı? Harç ödemesi var mı? Burs alıyor musunuz? Lisansta, lisansüstünde, doktorada burslar veriyor muyuz? Çıkıyor yalan söylüyorlar. 'Ücretsiz yapacağız' diyor. Zaten ücretsiz. Yavrularımızın sıralarının üstüne okullar açılırken kitapları koyan biz değil miyiz? Ücretsiz olarak kitaplarını vermiyor muyuz? Böyle de yalan olur mu ama bunlarda yalan aramadığın kadar" diye konuştu.



Muhalefetin söylemlerini eleştirmeyi sürdüren Erdoğan, "Şimdi bir çıkardılar kurdaki dalgalanma... ÖTV oranlarını kullanarak akaryakıt fiyatlarını da sabitledik. Tamam? Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla çiftçilerimizin ürünlerini hakkı olan değerden ve ihtiyaçları olduğu zaman da satabilmelerini temin ediyoruz. Tekirdağ'ın verimli ovalarını SİT alanı olarak koruma altına aldık. Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartana kadar durmadan çalışacağız" diye konuştu.



ÇORLU'YA YAPILAN YATIRIMLAR



Çorlu'yu da ihmal etmediklerini, eğitimde 2 anaokulu, 3 ilkokul ve 1 ortaokuldan oluşan 6 okul kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, sağlıkta 300 yataklı Çorlu Devlet Hastanesini, 60 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezini, 3 sağlık ocağını kazandırdıklarını, Kınalı Ayrımı, Çorlu yolunu ve Lüleburgaz-Çorlu yolunu bölünmüş yol olarak tamamlayıp trafiğe açtıklarını söyledi.



Yapımı devam eden Çorlu Havalimanı Kavşağı-Şerefli Limanı Bağlantı Yolu'nu bu yıl bitereceklerini kaydeden Erdoğan, "Yaptığımız yatırımlarla Çorlu Havalimanımızı modernize ediyoruz. 2003 yılında 14 bin olan havalimanımızın yolcu trafiği şu anda ne biliyor musunuz? 107 bin. Nereden nereye? İnşallah önümüzdeki dönemde bu projelerimize yenilerini ekleyeceğiz." dedi.



"Türkiye'yi erdem, irade ve cesaretle şaha kaldıracağız" diyen Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşana kadar, gelecek kuşaklara çok daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.



Çorlu'dan Türkiye'nin aydınlık yarınları için tarihi bir oy oranı beklediğini dile getiren Erdoğan, Çorlu'nun ve Tekirdağ'ın kendilerini mahcup etmeyeceğine yürekten inandığını vurguladı.



Katılımcılardan kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, "Rabia" işareti yaparak, "Bununla birlikte inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız" dedi. Erdoğan "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" söylemini yineledi. "Bunu gerçekleştirmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diyen Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek ramazan ayı ve Ramazan Bayramlarını tebrik ederek konuşmasını tamamladı.