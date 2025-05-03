Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önder'in vefatından üzüntü duydum

İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar’ındır. Bu yollara revan olduğumuzda bize 'boşuna heveslenmeyin yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli uçağımız insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma muharip insansız uçağımız Anka üç jet motorlu eğitim ve taarruz uçağımız, Hürkuş ve TCG Anadolu ise 'Mavi Vatan'da bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

Bir dünya markası haline gelen Teknofest 'in on birincisini Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. Drone Şampiyonası’nda uçan araba simülasyon yarışmasına sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız. Canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları; "Heyecanınız coşkunuz tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız T3 vakfımıza festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan İstanbul'da bugün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in ölümünden üzüntü duyduğunu belirterek, "Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum

DİPLOMA SAHTEKARLIĞI GİBİ UTANÇ VERİCİ SKANDALLAR TEKERRÜR ETMEYECEK"



Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekerrür etmeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz.

Ülkemizde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gençlerin ve her yaştan insanın spor yapmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda halı sahalar, kapalı spor salonları, çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz. 4 adet spor tesisinin yapımı tamamlandı. Açılışa hazır hâle geldi. Bir diğer önceliğimiz yurtlardır. Halihazırda Ada genelinde 5 binada toplamda 7 bin 26 öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz.

Tüm kamu kurumlarında e-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi de vermek isterim, elektronik Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek.

KKTC'YE ELEKRTİK MÜJDESİ



Türkiye’de Kuzey Kıbrıs’a denizin altından suyu getirdik mi, şimdi ikinci etapta elektriği de getireceğiz. Tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların Teknofest'ten rahatsız olması doğaldır.

Çağdaşlaşmayı bilimde teknolojide kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir.

KKTC yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün hoş görünün barışın merkezi olmaya devam edecek. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. Boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Meydan tıklım tıklım dolu aynen Türkiye’de olduğu gibi boykot dediği için satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu.

Yap sendikacılığını. Biz bu işlere alışmışız. Türkiye'de sendikacılığın mazisi çok eskidir. Ama STK'ler, STK'lik nasıl yapılır bunu bilmesi lazım. Burada kalkıp da eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun. Çünkü biz bunun mücadelesini çok verdik. Bu mücadeleyi vere vere bir yere geldik. Nasıl birilerinin gözleri kamaşacak diye güneş doğmaktan vazgeçmezse 3-5 marjinal rahatsız olacak diye biz de TEKNOFEST ruhundan, buradaki şu muhteşem ve muazzam tablodan vazgeçmeyiz.



ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI



İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum.

Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.



Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. TEKNOFEST 2025'in bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, ödül kazanan tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST'e emeği geçen herkese, ülkemizin bu yüz akı projesine ilk günden beri katkı sunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum."

