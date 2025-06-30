Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 kanser ilacı geri ödeme listesinde

1 Haziran'dan bu yana 1516 orman yangını çıktığını belirten Erdoğan, "Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Halihazırda 9 yangınla yoğun mücadele halindeyiz. İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Hatay Antakya, Aydın Sultanhisar ile Muğla Bodrum'da çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemiz içinde değil örgüt içinde de kimi unsurların çeşitli sabotajlar içinde oldukları anlaşılıyor. Milletimizin huzuruna kastedildiğinde kimsenin gözünün yaşıan bakmayız saldırganların başını ezeriz. Camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Gümdemimizde yine ülkemizin güvenliğine, huzuruna ve refahına ilişkin konular vardı. Öncelikle bir hususa dikkat çekemek istiyorum. 24 Haziran 2018 seçimleriyle fiilen hayata geçirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 7. yılı geride bıraktık. 2 asra yaklaşan yönetim isstemi tartışmalarına noktayı koyan sistem salgından, savaşlara depremden sellere kadar birçok imtihanı alnının akıyla vermiştir. İlk etapta kimi bilgisislzikten kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı yerini güvene bıraktı. Allahın izniyle bundan geriye dönüş olmayacak. Muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikten Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak.

Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Yarım asırlık bir musibetten kurtarmaya çalışılırken yeni sorun alanları oluşturulmasına müsaade edemeyiz. Kendi iç meselelerini çözemeyenler milletin sorunlarına çözüm üretemezler. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede katettiği yoldan memnunuz. Bölgemizde son dönemdeki hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik adım olduğunu teyit etmiştir. Sadece ülkemiz içinde değil örgüt içinde de kimi unsurların çeşitli sabotajlar içinde oldukları anlaşılıyor. Milletimizin huzuruna kastedildiğinde kimsenin gözünün yaşına bakmayız saldırganların başını ezeriz. Camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz.

"NATO ZİRVESİ ANKARA'DA OLACAK"

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. Ankara'da NATO liderlerini ağırlayacak çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız.

"9 YANGINLA MÜCADELE HALİNDEYİZ"



1 Haziran'dan bu yana 1516 orman yangını çıktı, 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı.

Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı.



9 yangınla yoğun mücadele halindeyiz. İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Hatay Antakya, Aydın Sultanhisar ile Muğla Bodrum'da çalışmalar devam ediyor.

Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan filomuz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale araçlarımız, 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz.

Yangınların neredeyse tamamı insan kaynaklı. Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum.

"5 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE"

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacı SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. 48 bin kanser hastamız için anlamlı bir adım atıyoruz