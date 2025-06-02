Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımız tehdit altında

Belediyelerin orman yangınlarıyla mücadelede gerekli yatırımı yapmadığını ifade eden Erdoğan, "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz." şeklinde konuştu.

İktidara geldikleri 2002'den bu yana 7,5 milyardan fazla fidan diktiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemen her yangın felaketi sonrasında dolaşıma sokulan fotoğrafların çoğu dezenformasyona yönelik bir propagandadır." diye konuştu.

"Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor." diyen Erdoğan, "Üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlıysa bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir." ifadelerini kullandı.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"İnsanlık olarak giderek daha sancılı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık gibi sorunlar doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor.



Yer altı ve yer üstü kaynaklarının doğru bir politikayla kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Özellikle son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden biri olan orman varlığımız büyük bir tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor.

"ÜÇ NOKTANIN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM"

Üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlıysa bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak, felakete davetiye çıkarmak demektir. Bunun adı gaflet değilse, büyük bir ihanettir.

"DOLAŞIMA SOKULAN FOTOĞRAFLARIN ÇOĞU DEZENFORMASYON"

2002'den bu güne cennet vatanımızın dört bir yanına 7,5 milyardan fazla fidan diktik. Geleceğe nefes temasıyla yürüttüğümüz kampanyalarla milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını mutlaka yapıyoruz. Hemen her yangın felaketi sonrasında dolaşıma sokulan fotoğrafların çoğu dezenformasyona yönelik bir propagandadır.

"YANGINLA MÜCADELEDE İHA KULLANIMINDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükselttik. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 14 İHA, 776 gözetleme kulesinin yanısıra yapay zeka tabanlı sistemlerimizle yangınları erkenden tespit ediyor ve müdahale ediyoruz.

"ÇOĞU BELEDİYE GEREKLİ DÜZEYDE YATIRIM YAPMIYOR"

Maalesef çoğu belediyede bu konuda olması gereken düzeyde bir hazırlık ve yatırım mevcut değildir. Aynı durum depreme hazırlık ve diğer başlıklarda da söz konusu. Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların etkin harcanması şarttır. Tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum.