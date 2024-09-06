Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmada sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz.” dedi. “Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “ Türkiye ’yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir.” şeklinde konuştu. MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ ADIM Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında mesleki eğitime ilişkin atılacak yeni adımlara da değindi. Erdoğan, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"İdealleriyle yoğrulmuş, azimle çalışan her bir öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetleri kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır. Rabbim tüm öğretmenlerin yollarını açık etsin.

"BİN YILDIR MÜCADELE EDEN BİR MİLLETİZ"

Bizler üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak ve ebedi vatanımız olarak korumak için yaklaşık bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale’den İstiklal Harbimize, bölücü terörle mücadeleden 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar istiklalimize yönelik tüm saldırıları püskürttük.

"ÖĞRETMENLERİMİZ CANLARINI ORTAYA KOYDU"

Türkiye’yi yüceltme mücadelemizde canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdi. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle yadediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.

"TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATTIK"

Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, bu aziz vatan için taahhüttür. Eğitime yaptığımız her yatırımla, her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Son 22 yılda ülkemizin eksiklerini gidermek noktasında tarihi nitelikte adımlar attık.