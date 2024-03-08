Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de kadınların günüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı''nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklemiş, siyasi hayatı boyunca kadınlarla beraber yol yürümüş bir kardeşinizim. 31 Mart seçimlerine hazırlanan tüm kadın belediye başkan, muhtar adaylarını selamlıyor kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

''KADINLAR SİYASETTE DAHA AKTİF OLMALI''

Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Her kademede kadın adaylarımız seçimlere yoğun ilgi gösterdi ancak kadınlar siyasette daha aktif olmalı.

''AİLE TOPLUMUN TEMEL DİREĞİDİR''

Aile toplumun temel direğidir. Aile ne kadar güçlüyse bireyler ve toplum da o derece güçlü olmuştur. Aile kurumunun yara aldığı dönemlerde tüm bireyler de kötüye gitmiştir. Güçlü ailenin en önemli şartı güçlü kadındır. Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz.

''BİZ ONLAR GİBİ RİYAKAR DEĞİLİZ''

Dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranların Filistin'de katledilen 32 bini aşkın masum için seslerini yükselttiklerini duydunuz mu? Türkiye'yi eleştiren Avrupa Birliği kurumlarından İsrail'e destek dışında bir beyan işittiniz mi? Türkiye olarak biz diplomatik girişimlerimizle kendi duruşumuzu sergiliyoruz. Biz onlar gibi riyakar değiliz inşallah hiçbir zaman da olmayacağız.



''28 ŞUBAT'IN KARANLIĞINDAN ÇIKMAK ÖYLE ZAHMETSİZ OLMADI''

28 Şubat'ın karanlığından çıkmak öyle zahmetsiz, çilesiz olmadı. Ne olursa olsun yılmadınız böylece siyasetten akademiye spordan sanata farklı alanlarda özgürce var oldunuz biz de sizlerin bu asil ve zorlu mücadelenize sahip çıktık sizlere destek olduk. Kadının statüsünün güçlendirilmesi kadınlara iş eğitim temsil alanlarında destek verilmesi konusunda neler yaptığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. KADES gibi uygulamaları hayata geçirdik.''

