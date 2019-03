Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen Haymana mitinginde halka hitap etti.



Sözlerine Haymanalıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 70 gibi gerçekten çok yüksek bir oyla cumhurbaşkanlığına layık gören Haymana'ya şükranlarını sundu.



"Şu ihtişama bak, maşallah. Sordum 'buraya bugüne kadar hiç cumhurbaşkanı geldi mi?' dediler ki yok. Ankara'da oturup da Haymana'ya gitmemek olur mu? Elhamdülillah bu bize nasip oldu" diyen Erdoğan, Haymana'dan 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek beklediklerini söyledi. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin birikimi, tecrübesi, azmiyle Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağına inandığını ifade etti.



Haymana'nın birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, bunun için gönül belediyeciliğinin en çok sahiplenileceği yerin Haymana olacağını düşündüğünü dile getirdi. Ankara'nın adım adım Haymana'ya doğru yaklaştığını belirten Erdoğan, Haymana'nın buna hazırlanması gerektiğini, altyapı ve üstyapı ile her alanda önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Erdoğan, "Bunu öyle ilçe belediyesi filan böyle birisi yapamaz. Bunu 5 dönem Kayseri'ye belediye başkanlığı yapmış olan, daha sonra da benim yanımda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış Özhaseki'yle yaparız. Burada Özdemir Turgut kardeşim, büyükşehirde evelallah Mehmet Özhaseki ve Cumhurbaşkanlığı'nda da bu hizmetkarınız beraber bunu yapacağız" diye konuştu.



"BUGÜNE KADAR İLÇEMİZİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERLE DONATTIK"



Bugüne kadar Haymana'yı çok önemli hizmetlerle donattıklarını anlatan Erdoğan, Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak fizyoterapi ve yaşlı bakımı programlarında ön lisans eğitimi vermek üzere Haymana Meslek Yüksekokulu'nu açtıklarını, odaları 3 kişilik, bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, çalışma masası, komodin, kitaplık ve buzdolabının olduğu 384 kişi kapasiteli kız yurdu inşa ettiklerini, gençler için spor salonu ve futbol sahası yaptıklarını, TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettiklerini bildirdi.



Maliyeti 86 milyon lira olan Gölbaşı-Çalış-Haymana yolunun kalan 2 kilometresini ve Ankara-Konya yolundaki Baltalin köprülü kavşağını bu yıl tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, 8 bin dekar zirai araziyi sulayan Haymana Türkşerefli Barajı ve sulama tesisini ilçeye kazandırdıklarını, 19 bin dekardan fazla araziyi sulayacak 44 milyon lira maliyeti olan Haymana-Sırçasaray Barajının yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını duyurdu.



Erdoğan, Haymana Evliyafakı göleti ve sulamasını tamamladıklarını, Yeniköy göletinin yapımını yarıladıklarını, Haymana'daki Büyükyağcı Serenli deresini, Yaprakbayırı köyü ve arazilerinin derelerini ıslah ettiklerini, köylere taşkın koruma tesisleri yaptıklarını, verimli alanları koruma altına aldıklarını, Haymana ovasının bunlardan biri olduğunu kaydetti.



İlçeye içinde konferans ve spor salonu, kütüphane, engelliler lokali, yaşlılar lokali, BELMEK, hanımlar lokali, gençlik merkezi gibi hizmet birimlerinin olacağı aile yaşam merkezi yapacaklarını belirten Erdoğan, ilçeyi daha yeşil bir hale getirmek için Hasanağa Deresi rekreasyon alanı projesini hayata geçireceklerini söyledi. Haymana Şehitler Meydanı, Ömer Özkan Parkı ve itfaiye istasyonunu hizmete sunacaklarını ifade eden Erdoğan, "İçinizden gerçekten güçlü bir evladınız var, Ömer Özkan. Onunla iftihar edin" dedi.



Gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla içinde kütüphane, sergi salonu, kongre merkezi gibi birimlerin olacağı bir kültür merkezini ilçeye kazandıracaklarını anlatan Erdoğan, sağlık turizmini destekleme projeleriyle ilçedeki termal tesislerin çevre düzenlemelerini yapıp, fiziki altyapısını güçlendirerek ilçeyi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini, bir bioenerji tesisi kuracaklarını, ilçedeki okullara ve mahallelere mini futbol sahaları yapacaklarını bildirdi.



Tarım hayvancılığı destekleyici projeleri yürürlüğe koyacaklarını da ifade eden Erdoğan, geçen günlerde tüm hayvan yetiştiricilerine verdiği bir müjdeyi hatırlattı. Erdoğan, "Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave olarak önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz bu projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir. Bundan Haymana'daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin de en iyi şekilde istifade edeceğine inanıyorum" dedi.



Projeleri özet olarak anlattığını, daha yapacakları çok iş olduğunu dile getiren Erdoğan, 31 Mart'tan sonra bu projeleri birer birer hayata geçireceklerini söyledi.



Haymana'nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı, çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp 'bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa emin olun yalan söylüyor. Geçtiğimiz ağustos ayını hatırlayın, bir hafta sonu ülkemizdeki piyasaların kapalı olduğu 2 gün boyunca uluslararası birtakım finans kuruluşları resmen Türk ekonomisini çökertmek için var güçleriyle saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40'ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz."

Pazar günü seçim olacağını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Şu anda belediyelerinin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek, bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin bu millete" diye konuştu.



Türkiye ekonomisinin sorumlusunun kendisi olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var. 14 tane bakanı var, yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. Zaten Bay Kemal'in adı ne? Yalan. Sabah yalan, akşam yalan. Bunlardan başka bir şey beklemeyin. Ankara'ya bir tane büyükşehir adayı gönderdiler, adam sahte senetlerle dolaşıyor. Bunlardan Ankara'ya belediye başkanı olur mu? Benim Haymanalı kardeşlerim, Allah'ın izniyle pazar günü sandıklarda bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mı? İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. İşte o zaman çiftçilerimizin girdi maliyetleri de düşecek ve tarlanın bereketi de artacak. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları atmış, hasılasını da toplamaya başlamış olacağız."



''MİLLETİMİZİN AŞINA GÖZ DİKENLERE DERSLERİNİ HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ"



Bugüne kadar Türk milletini hiç aldatmadıklarını ifade eden Erdoğan, gerçek neyse onu söylediklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletiyle beraber önlerine çıkan zorluklara karşı mücadele verdiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Bu defa aynısını yapacağız. Nasıl 15 Temmuz'da milletimizin istiklaline ve istikbaline yönelik darbe girişimine karşı canımız pahasına birlikte mücadele ettiysek, ekonomi konusunda da aynısını yapacağız. Milletimizin aşına, işine, ekmeğine, alın terine, tarlasındaki hasatına, ahırındaki hayvanına, dükkanındaki ürününe göz dikenlere derslerini hep birlikte vereceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize Rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkalım."



"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları ifade etti:



"İşte bu 4 temel sağlam olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde hiç kimse duramaz. Bugüne kadar milletimize sadece hizmet vadettik ve hizmet getirdik. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sevgimiz de öfkemiz de hep ülkemize ve milletimize layık olan hizmetleri getirme çabamızdan kaynaklanmıştır. Eksiğimiz elbette var, ihanetimiz asla olmamıştır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta projeleri, yatırımları, yaptıkları ve yapacaklarıyla millete hizmet için meydanlarda olduklarına işaret ederek, "Cumhur İttifakı'nı bunun için kurduk. Bizim karşımıza da bir ittifakla çıktılar. Bu ittifaka yatırım, proje, hizmet ittifakı desek, kesinlikle böyle bir şey yok, yaptıkları bir şey zaten hiç yok. Tek bir vaatleri var, o da yıkmak. Zahirde bizi yıkmaktan söz ediyorlar ama aslında Türkiye'nin tüm kazanımlarını yıkmanın peşindeler" değerlendirmesini yaptı.



Alandakilere, bu ittifaka, "Belediyelerinizde ne yaptınız? Ankara'da Çankaya, Yenimahalle sizdeydi, ne yaptınız bu ilçelerde?" diye sormalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çöp, çukur, çamur, başka bir şey var mı? Zaten böyle olmasa bölücü terör örgütü hem de Kandil'den ses vererek bunları destekler mi? Şimdi bunlar bölücü terör örgütüyle beraber değil mi? Eğer böyle olmasa Pensilvanya'daki ihanet örgütünün tüm silahşörleri sahaya girer mi? Eğer böyle olmasa Türkiye'ye husumetiyle maruf ne kadar yerli, yabancı isim varsa hepsi de karşımızdaki ittifakın safında yer alır mı? İşte bunun için 31 Mart'ta yapacağınız tercihlerle sadece belediye başkanlarınızı seçmekle kalmayacak, aynı zamanda kendinizin ve çocuklarınızın geleceğini de belirleyeceksiniz."



"HİÇBİR KARDEŞİMİN GELECEĞİNİ BAŞKALARININ ELİNE BIRAKACAĞINA İNANMIYORUM"



Tüm millete seslenen Erdoğan, "Pazar günü mutlaka sandığa gitmesini ve iradesine sahip çıkmasını istiyorum. İradesini bizzat gidip sandıkta ortaya koymayan herkes kendisi için başkalarının belirlediği geleceğe razı olacak demektir. Hiçbir kardeşimin geleceğini başkalarının eline bırakacağına inanmıyorum" dedi.



Alandakilerden son bir söz almak istediğini dile getiren Erdoğan, "Haymana, 31 Mart'ta sandığa, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? 'Memleket işi gönül işi' diyor musun? Gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun? Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki'ye ilçemizde Özdemir Turgut'a sahip çıkıyor musun?" diye sordu.



Seçimlere iki gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, vatandaşlardan sandığa gitmeyenleri de sandıklara götürmeleri çağrısında bulundu.



Kadınlara, "Unutmayın kale içeriden fethedilir" diyen Erdoğan, Büyükşehir ve Haymana belediye başkan adaylarını vatandaşlara, Haymana'yı da belediye başkanlarına emanet ettiğini belirtti.



Haymana'dan rekor haberler beklediğini dile getiren Erdoğan, alandaki kadınlara kenevirden yapılan poşetlerin içinde çay hediye edeceğini kaydetti.

ELMADAĞ'DA DA HALKA HİTAP ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Elmadağ ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satır başları ise şöyle:



''Elmadağ, Elmadağ olalı herhalde böyle bir katılım görmedi. Şimdiden pazar akşamını görüyorum. PKK'dan PYD'sine eli kanlı çetelerin tamamına ağır darbeler indirdik indiriyoruz. Cudi'de Gabar'da Kandil'de inlerine gireceğiz dedik ve girdik. Dün bölücü örgütün lider kadrosundan bir grup Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha edildi. Daima tepelerindeyiz enselerindeyiz. Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz. Bay Kemal YPG buraya niye saldırsın diyor. Çünkü onlarla beraber. 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran FETÖ'cü hainleri sizlerle beraber Ankara'da İstanbul'da bozguna uğrattık.

''BUNLARIN BEYNİ SULANMIŞ''

Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez. Bunun için 31 Mart seçimleri sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimidir. Sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz.

Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma terörist ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz.

''DEFOLU ADAYLAR BENİM ANKARALI KARDEŞLERİMİ TEMSİL EDEMEZ''



Bay Sezai diye birisi var tehditlerini içine sindiren bir şahıs büyükşehir belediye başkanlığı yapabilir mi? Girdiği iki seçimin ikisini de kaybetmiş birisi Ankara'yı yönetebilir mi? Defolu adaylar benim Ankaralı kardeşlerimi temsil edemez. Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez.

''SİZE BİZ BU TOPRAKLARI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ''



(HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli) Bu adam Kürt bile değil. Sen kimsin ya? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Size biz bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Pazar günü beka meselesidir. Halklarımızın huzurunu kaçıranlarla mücadeleyi sonuna kadar süreceğiz.

"SEÇİM GÜNÜ HERKESİN MUTLAKA OY VERMEYE GİTMESİNİ RİCA EDİYORUM"



17 yıl önceki Elmadağ ile bugünün farkını iyi biliyorsunuz. Elmadağ'a kazandırdığımız eserlerin farkındasınız. Sahte senet tüccarlarına Ankara'yı teslim edemeyiz. Seçim günü herkesin mutlaka oy vermeye gitmesini rica ediyorum.

Size ufak bir sürprizim var, CHP naylon poşet dağıtıyor. Biz de kenevirden torbalar yapık içinde de 200'er gram çay. Biz de size çay ikram edeceğiz ama beylere yok sadece bayanlara.

ANKAPARK'A ÜCRETSİZ GİRİŞ UYGULAMASININ 23 NİSAN'A KADAR UZADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elmadağ'ın ardından Çubuk mitinginde yaptığı konuşmada da halka seslendi ve özetle şunlaeı söyledi;

"Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar ve AK Partili olarak bizler, bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğu'da Doğu'da bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk.

Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark'a ücretsiz giriş uygulamasının 23 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.