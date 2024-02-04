Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılışının ardından İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.



Cumhurbşakanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Islahiye’nin yeniden inşası için kolları sıvadık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine fırsat vermedik. Depremin ardın 1 sene geçmiş olsa da toprağa verdiğimiz her canımızın acısını hissediyoruz. Tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yıkılanın yerine yenisini koymak maddi zararları telafi etmek elimizdedir. Aralıksız çalışıyoruz. Şehirde 4 bin 126 bina yıkılmıştı. Gaziantep'e 4.8 milyar liralık kaynak aktardık.



10 bin 90’ı şehirde 608’i kırsalda olmak üzere konutlarımızın kurasını çekiyoruz. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor.



Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz."

ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI



Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.



Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Bir helikopterimiz Kartal Köyü'nde kaza kırıma uğradı. 2 pilotumuz şehit olurken teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan saldırıdan muhafaza eylesin.



Açılışını yaptığımız hastanemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz söz verdik mi yaparız. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır. Bağlantı kavşağımızı da resmen açıyoruz. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız.



