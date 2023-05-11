Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ilçe mitingleri kapsamında Pursaklar'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen konut ve gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asıl sorunun enflasyon olduğunu dile getirirken gıda ve konut fiyatlarındaki artıştan rahatsız olduklarını söyledi.

"Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler." diyen Erdoğan, sorunun üretimle çözüleceğini ve daha çok konut yapacaklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ankara ülkemizin lokomotif şehridir. Bunun için Ankara'nın üretim tarafını güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye yıllarca yüksek sanayiye dayalı üretimden bilinçli olarak uzak tutulmuştur.

Eser ve hizmet değil ayrımcılık peşinde koşanları benim milletim affetmez. Kayıplarına bahane uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Açık oy gizli tasnif. Kendileri dahil tüm partilerin temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına bile güvenmiyorlar.

Madenlerimizi en ilkel şekilde en düşük katma değerle çıkartabilmişiz. Biz Türkiye'de bu kısır döngüyü kırdık.

GIDA VE KONUT FİYATLARI

Asıl sorunumuz enflasyon. Gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler.



Bunların önüne öyle yasaklamayla geçilemez. Onların çözüm yolları yine üretimdir. Daha çok konut yapacağız ki ev fiyatları düşsün. Bu ülkenin bütün meselelerini çözdüğümüz gibi yine biz çözeriz. Herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkarırız.

"VAAT DEĞİL PALAVRA"

Muhafetin söyledikleri vaat değil palavradır. Sandığa sıkı sıkıya sarılın. Kurma masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyorlar. İşte bunlara noteri de kumar masasını pazar günü hatırlatmaya var mıyız?

Bu ülkeyi teröristlerle el ele dolaşanlara kaptırmayacağız. Bunların siyaseti değil hayatı yalan.

LGBT Cumhur İttifakı'na sızamaz. Seçim sonrası adımları atacağız. Anayasa ise anayasa, yasa ise yasa değişikliği. 14 Mayıs'tan itibaren tüm bunları hayata geçireceğiz.

Terör örgütlerinden temizlediğimiz dağlardan şimdi petrol fışkırıyor.

Kuyubaşı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı'nı yatırım programına aldık.