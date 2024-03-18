Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sonrası için felaket tellallığı yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi vardı.

''BUNLARI 31 MART'TA EMEKLİ EDELİM''



Para sayma görüntüsü soruşturmasını hatırlatıp CHP'ye eleştiriler yönelten Erdoğan, ''Desteleri, demetleri, dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır ne iş bu? Bu durum başka bir partinin mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Şimdi hesap uzmanı nerede Ankara'da bir apartman dairesinde emekliye ayrıldı. Bu da gidecek ama belediye başkanı çok daha önce gidecek. 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edelim.'' dedi.

Ekonomi başlığında da önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun düşeceği tarih olarak temmuz ayını işaret etti ve "Seçim sonrası dolar 40 lirayı geçecek" iddiasına da tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir. Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankaramızı selamlayacak. Bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen hayır duaları da sürüp gidecektir. Turgut kardeşimiz 30-40 yıl önce imarı ile çevre düzeni ile başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirmişti.



''FETRET DEVRİNDEN ANKARAMIZI KURTARMAYA VAR MIYIZ?''



Kendisi bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak. Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankaramıza verecekleri hiçbir hizmet yoktur olmayacaktır. Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Vereceğimiz desteklerle Ankaramız yeniden ayağa kalkacak. Verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başlıyor. Bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet.