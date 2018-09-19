Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı şirketlerin Türkiye temsilcilerini Beştepe'de kabul etti. Toplantıya, bilişimden gıda sektörüne bir çok alanda faaliyet gösteren otuzdan fazla ABD'li şirket yöneticisi katıldı.

Beştepe'deki görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Reuter haber ajansı toplantı devam ederken içerden bazı bilgileri haber olarak geçti. Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem.

- Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek.

- Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır.

- Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir.

- ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor.

- Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek.

- Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı  doğru bulmuyorum.

- Sorunlar diplomasi ile çözülürken iş dünyasının iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz.

- Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelenmenin önemine işaret ediyor.

- Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaretle güçlenecek