Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı şirketlerin Türkiye temsilcilerini Beştepe'de kabul etti. Toplantıya, bilişimden gıda sektörüne bir çok alanda faaliyet gösteren otuzdan fazla ABD'li şirket yöneticisi katıldı.
Beştepe'deki görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.
Reuter haber ajansı toplantı devam ederken içerden bazı bilgileri haber olarak geçti. Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem.
- Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek.
- Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır.
- Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir.
- ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor.
- Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek.
- Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum.
- Sorunlar diplomasi ile çözülürken iş dünyasının iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz.
- Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelenmenin önemine işaret ediyor.
- Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaretle güçlenecek