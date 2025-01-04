Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahları gömecekler ya da silahla beraber gömülecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Ferdi Tayfur; hayatıyla, müziğiyle, milli duruşuyla en müstesna sanatçılardan biriydi. Rahmetle anıyorum.



"BİZİM OYALANMA LÜKSÜMÜZ YOK"



Samsun her zaman hizmet siyaseti, eser siyaseti dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz.



Bu millet bizden daha fazla yatırım ve proje bekliyor. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim brehavete kapılma gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir saniyemiz bile yok. Muhalefetin sahte gündemi sizi yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği ve beceriksizliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda vizyon, ideal ve hedef farkı var.



Millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi aşkla koşacağız.



"TUZAKLARA PRİM VERMEYECEĞİZ"



Şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayarak çok daha azimli bir şekilde devam edecek. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için tuzak kurabilir. Tuzaklara prim vermeyeceğiz. Bunlara asla itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ülkenin geleceğidir.



Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten ayrılmadan yaptık.



"TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ"



Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını üzeirnde gördük. Her seçim döneminde bölücü terör örgütüyle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söylecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız daimi ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim nederse desin kardeşlik kazanacak.



Huzurun egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Terör belasından Türkiye'yi en kısa sürede kurtaracağız. Silahları gömecekler ya da silahla beraber gömülecekler. Üçüncü bir yol yok.



Silahın, terörün devri sona erdi. PKK'nın kullanım süresi doldu. Bölücü terör örgütünün milletimizin arasında açtığı nifak çukarlarını kardeşlikle dolduracağız.

MUHALEFETE TEPKİ

İsimler ve yönetimlerde değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. İster kara ister demir ister hava yolu olsun yolun medeniyet olduğunu kavrayamadılar.

Vizyonsuzluk ve temellik bünyelerine öyle nüfuz etmişki 'istemezuk' dışında bir kelime bilmiyorlar. Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz bizi bırakın da önce kendinize bakın. Akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın. Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyeleri yağmalamak için kullanıyorlar.