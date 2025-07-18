Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni denklemler kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

"SİPER SAVAŞLARININ YERİNİ SİBER SAVAŞLAR ALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşların aldığını belirterek "Hem bölgemizde hem dünyada yeni denklemler kurulurken jeopolitik dinamikler de büyük oranda değişim ve dönüşüme uğruyor. Post liberal dönem olarak da adlandırılan bu yeni gerçeklikte ülkemizin güçlü şekilde var olması, yeni sistemde kutup başı olarak yerini alması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze ile Suriye'ye yönelik saldırılarına ve Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda. Hem bölgemizde hem dünyada yeni denklemler kurulurken jeopolitik dinamikler de büyük oranda değişim ve dönüşüme uğruyor. Post liberal dönem olarak da adlandırılan bu yeni gerçeklikte ülkemizin güçlü şekilde var olması, yeni sistemde kutup başı olarak yerini alması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz. İç cephemizi de tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi adımlar atıyoruz.

"SAVAŞ AHLAKININ TEMEL İLKELERİNE HER ŞARTTA RİAYET ETTİK"

Savaş ahlakının temel ilkelerine her şartta riayet ettik. Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarında hiç eksik olmadı. Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlara çocuklara yaşlılara masum ve sivillere dokunmadık. İlk düzenli ordumuzu 2 bin 234 yıl evvel kurduk. Askeri onluk sistemini dünyaya biz hediye ettik. Farklı kıtalara nizam veren kabiliyetimizi askeri taktiklerimizle besledik. Bugün sert ve yumuşak gücün mükemmel terkibini ifade eden akil güç ecdadımız tarafından istimalet politikası olarak yıllarca uygulandı. Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek en temel vazifemizdir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDEYİZ"

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bu menzile vardığımızda çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız. Coğrafyamızı kana katliama vahşete boğmak isteyenlerin pervasızlıkları kimseyi karamsarlığa sürüklemesin.

"BİZE ÖMÜR BİÇENLERİN ÇOĞU TARİH OLDU"



Zorbalar karşısında teslim olmadık. İstiklal ve istikbal sevdamızdan asla taviz vermedik. Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu, çoğu unutulup gitti ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz. Dün vardık bugün varız inşallah kıyamete kadar da var olacağız.

"ZALİME KABUS OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Zalime kabus olmaya devam edeceğiz. Etrafımızdaki karanlık kimseyi ürkütmesin. Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Coğrafyamızın her köşesinde huzurun hakim olmasına kimse set çekemeyecek. Karanlıktan kandan beslenenler eninde sonunda kaybedek kazanan kardeşlik insanlık olacak. Fitne tüccarlarına aldanmayacağız. Bölgemize yönelik kirli senaryoları yırtıp atacağız. Geniş coğrafyamızda, merkezinde zulmün ve çatışmanın değil inşallah istikrarın, adaletin, özgürlüğün ve işbirliğinin olduğu yepyeni bir sayfa açacağız."