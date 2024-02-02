Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da sivil toplum örgütleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, muhalefeti eleştirdi ve ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

"Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla sanayicilerimizle diyaloğumuzu daha da artıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi işte budur; biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız." ifadesini kullandı.

"SABAH AKŞAM KAVGA EDİYORLAR"



“Türkiye’yi birlikte yönetmekten bahsedenler sabah akşam kavga ediyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal’e cüzzdamlı muamelesi yaptılar. Ardından kendi aralarında paylaşım kavgası yaptılar.” ifadelerini kullandı.



Erdoğan, “Ülkemiz siyaseti adına düşündürücü olduğu kadar gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre; ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır.” şeklinde konuştu.



Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bugüne kadar toplumumuzun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdik. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, milletimizle iletişim kurmanın çabasındayız. Seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerimizle güçlendirme vasıtası haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz.



Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Bu amaçla sanayicilerimizle diyaloğumuzu daha da artıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi işte budur; biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız.

"MUHALEFET YAPMAYI YATIRIMA DÜŞMANLIK OLARAK GÖRÜYORLAR"



Türkiye’nin otomobili ve ilk milli araç markası Togg’a kulp takanlar, bu yatırımımızdan da rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı yatırıma düşmanlık olarak gören bu kifayetsiz muhterisleri, kendi sığ dünyalarında başbaşa bırakıyoruz.



Fabrikası yok dedikleri, araçlar İtalya’dan geliyor iftirası attıkları, bunlar elektrikli araç üretemezler iddiasında bulundukları, aracın üretim hattının Bursa’da olmasını dahi eleştirdikleri, proje aşamasından itibaren diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor.

“TÜRKİYE’Yİ BİRLİKTE YÖNETMEKTEN BAHSEDENLER SABAH AKŞAM KAVGA EDİYOR”



Bursa iktidara gelmek için Kandil ve Pensilvanya’dan medet umacak kadar ihtiraslarının kurbanı olanlara geçit vermedi. Bursa, güven ve istikrar dedi. Ülkemizle ilgili farklı hesapları olanlar, çok ağır bir hüsrana uğradı.



Seçimlerden bu yana yaşananlara baktığımızda Bursalı kardeşlerimizin ne kadar doğru bir tercih yaptıklarını çok daha net bir şekilde görüyoruz. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye’yi birlikte yönetmekten bahsedenler, bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. 8 ay önce 85 milyonu kucaklamaktan dem vuranlar, bugün sabah akşam kavga ediyor.



Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal’e cüzzdamlı muamelesi yaptılar. Ardından kendi aralarında paylaşım kavgası yaptılar.

"TÜRKİYE'NİN VERİLMİŞ SADAKASI OLDUĞUNU DAHA NET GÖRECEĞİZ"

Ülkemiz siyaseti adına düşündürücü olduğu kadar gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre; ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hala hebededir. Altılı Masa kurgusunun organizatörleri ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası olduğunu gün geçtikçe daha net şekilde göreceğiz.

Toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını ürkütücü buluyoruz. Siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Burada oluşacak en küçük bir zafiyetin ülkemize ağır faturaları olacaktır. Kendini muhalif olarak tanımlayan vatandaşlarımızı kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bizde koltuklar, makamlar amaç değil; milletimize en güzel şekilde hizmet etmek için bir araçtır. Biz bu yola birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık. Büyük Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek gayesiyle çıktık."