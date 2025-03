Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörüne teslim olmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Kalbi bu ülke için atan, tarihine sıkı sıkıya sahip çıkan her evladımızın gözlerinden öpüyorum. Bu gençlik sokakları ateşe veren, ağzı ve ahlakı bozuk değil, edep timsali bir gençliktir.



Üniversite sayımızı 208'e yükselttik. Yükseköğretime ayırdığımız bütçe tam 488 milyar lirayı buldu. Yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Her alanda öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturuyoruz.

Bizler artık sizin zamanınızın misafiriyiz. Gelecek sizlersiniz, milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz 85 milyonun istikbalisiniz.

"BU VATANI SOKAK TERÖRÜNE TESLİM ETMEYİZ"



Bu ülke yakın tarihinde gerçekten çok büyük acılar yaşadı. Aynı apartmanda yaşayan aynı üniversitede okuyan aynı mahallede büyüyen gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Sokağa adres gösterip gerilimi artıranlar oldu. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız birdir.

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık. Bugünlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı rica ediyorum.

"HUKUKSUZLUĞUN HESABINI HUKUK İÇİNDE SORACAĞIZ"

Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz.

Ülkemizde sergilemen vandallıkların binde biri batı ülkelerinde yapılsa görün başlarına neler gelir.

Özgürlükle sokakları, cami avlularını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kastediyorlarsa biz hiçbir şartta orada olmayız. Bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotof kokteyline, baltayla saldırırım, kimse bana karışamaz diyorsa biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız.

Sokaklarda terör estirenlerin bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Herkesin sınırlarını bilmeye, hak aramakla hakaret ve vandallık çizgisine geçmemeyi davet ediyorum"