Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı şirketlerin Türkiye temsilcilerini Beştepe'de kabul etti. Toplantıya, bilişimden gıda sektörüne bir çok alanda faaliyet gösteren otuzdan fazla ABD'li şirket yöneticisi katıldı. Beştepe'deki görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan yaptırım krizine değindi.

Erdoğan, "Abd yönetimi ile sorunların iş dünyasını olumsuz etkilemesini istemem. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. ABD'nin yaptırımlarına karşı alınan ticari önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor. Yapılan düzenlemeler iş dünyasından gelen geri bildirimler dikkatte alınarak yapılıyor. Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek." dedi.



Erdoğan iki ülke arasında yaşanan problemlerin ticari ilişkileri etkilememesi gerektiğini de söyledi.

Erdoğan, "Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum. Sorunlar diplomasi ile çözülürken, iş dünyasının iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. Abd ile stratejik ortaklığımızın yatırımlar ve ticaret ile güçleneceğine inanıyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki son gelişmelere de değindi. Serbest piyasadan taviz verilmeyeceğini belirten Erdoğan, "Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelenmenin önemine işaret ediyor" dedi.

