Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım suçluları hesap verecek

İstanbul'da düzenlenen 40. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e tepki gösterdi.

Son asrın en vahşi soykırımının Gazze ve Filistin topraklarında yaşandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e tepki gösterdi.

Filistinlilerin direndiiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 milyon insanı aç-susuz bıraktılar. 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler." dedi.

İsrail ile ticaretin de durdurulduğunu söyleyen Erdoğan, "Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu yıl geçirdik. İslam coğrafyası tarihinde hiç olmadığı kadar kanla anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze'de yaşandı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Aynı saldırılarda 100 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı. 2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler.

"GAZZE DİRENDİ"

Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. 2 milyon insanı aç-susuz bıraktılar. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

Gazze'de kahramanlık, yiğitlik gördük. Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik desteğini arkasına alan gözü dönmüş ölüm makinesi karşısında Gazze'nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiklerini gördük.

"SOYKIRIIM SUÇLULARI HESAP VERECEK"

Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir diye sorguladığımız sayısız heberlerle karşılaştık. 13 ay boyunca Filistin topraklarında katliam gördük.

Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. BM başta olmak üzere hemen her uluslararası platformda tepkimizi açıkça ortaya koyduk.

"İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURDUK"

Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. 9,5 milar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik. İsrail ile ticareti durdurduk.

Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır. Tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı tekrarlıyorum.



İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması büyük önem arz ediyor.

Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız.

"TİCARET HACMİMİZİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İSEDAK KOBİ programıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş ağları oluşturarak ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.