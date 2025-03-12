Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Gerek bölgemizde gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, kardeş kavgalarının, savaşların yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gazze'de çok uzun müzakereler neticesinde sağlanan ateşkes siyonist rejimin tüm ihlallerine rağmen devam ediyor.

Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Vatandaşın derdini şov aracı muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönüllere girmenin peşindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Suriye 'de ordu güçleri ile devrik Esad rejimi unsurları arasındaki çatışmalara değinerek " Suriye 'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor." dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: BİZ ŞOV YAPMANIN DEĞİL GÖNÜLLERE GİRMENİN PEŞİNDEYİZ Başkaları gibi şov peşinde olmayacağız. 3 liralık hizmetin reklamına 5 lira harcamayacağız. Vatandaşın derdini şov aracı muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönüllere girmenin peşindeyiz. "TÜRKİYE'Yİ, BÖLGESİNİN BARIŞ DİPLOMASİSİNİN MERKEZ ÜSLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRİYORUZ" Türkiye 'yi, bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek, barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz.

Suriye 'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Ülkemiz içinde ve dışında huzura, adalete katkı verebilmenin gayreti içerisindeyiz.

"YILLARCA BİZİ KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ DİYE AYIŞTIRANLAR SON GÜNLERDE BAŞKA SENARYOLAR PEŞİNDE KOŞUYOR"

Yıllarca bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni diye ayıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarıyla milletimizin kardeşliğine son derece sinsi bir pusu kuruluyor. Çoğu yalan olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun alanı oluşturulmak isteniyor. Milletimize bu kötülüğü ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor. CHP kendini hesaba çekmek yerine giderek pervasızlaşıyor.

"SAYIN ÖZEL MECLİS KÜRSÜSÜNDE DEDİKODU YAPMAYI SİYASET YAPMAYI ZANNEDİYOR"

Sayın Özel partisi içinde sıkıştıkça dışarıda son derece çirkin bir dile sarılıyor. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan birisini muhatap almak bize zuldür. Sayın Özel Meclis kürsüsünde dedikodu yapmayı siyaset yapmayı zannediyor.



"ÖZEL'İN, SELEFİ BAY KEMAL GİBİ SİYASETTEN İBRETLİK BİR ŞEKİLDE ALAŞAĞI EDİLMESİ YAKINDIR"



Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Parti değiştirmekten adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Böyle tutarsız birini biz nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen bir kişiyi niye muhatap alalım? Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır. Çok ama boş konuşmasından memnunuz. Bizim üzüntümüz ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşmüş olmasıdır.



"ÖZELLİKLE ALEVİ CANLARIMIZ HAKKINDA KULLANDIĞI ZEHİRLİ DİLİ TERK ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Sayın Özel'i ve CHP yönetimini bir kez daha sorumlu siyaset yapmaya davet ediyorum. Özellikle Alevi canlarımız hakkında kullandığı zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. Kullanılan dil bu ülkeye geçmişte çok acı bedeller ödetmiş son derece sorumsuz tehlikeli bir dildir. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamat getirsin.

"KARDEŞLİĞİMİZE HALEL GETİREMEYECEKSİNİZ"

Terörsüz Türkiye hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalarda istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak, emperyalizme uşaklık etmektir. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Ülkemizin iç dinamiklerini kaşıyarak bu milleti tekrar kendi iç gündemine hapsedemeyeceksiniz.

"AİLE ÜLKENİN DE MİLLETİN DE ÇEKİRDEĞİDİR, İSTİKBALİNİN GÜVENCESİ"

Neoliberal kültürün olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalıyoruz. Küresel kültürün hedefe koyduğu kurumların en başında aile ve ailevi değerler geliyor. Aile ülkenin de milletin de çekirdeğidir, istikbalinin güvencesidir. Aile insanın ilkokuludur."

