Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç Ankara'da.



Milatoviç'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.



Milatoviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" sözleriyle selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.



Erdoğan ve Milatoviç, merdivenlerde Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.



İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.



Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.



ERDOĞAN VE MİLATOVİÇ'TEN ORTAK BASIN TOPLANTISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç ile ortak açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Karadağ'a en çok yatırım yapan ülkeler arasındayız.



Ülkemizin geniş çevresinde barışın korunmasına büyük önem veriyoruz. Rusya Ukrayna savaşında adil bir barış gerekli.



Lübnan ateşkesine desteği açıkça beyan ettik. Gazze'de bir önce ateşkes sağlanmasını arzu ediyoruz. Bölgedeki yangını söndürmek adına Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.



"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"



Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.



Aslında uzun süredir Ortadoğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alabileceğini söyledik. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etti. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşlu hassasiyetleri ve savunduğu politikaların parametreleri bellidir.



Suriye ihtilafının mutabakatla son bulması en büyük temmennimiz.



Gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Muhataplarımızla iştişare halindeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinden yanayız."



Suriye iç savaşında hakimiyet alanları

﻿SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR



Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.



27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.



Silahlı gruplar, Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde de hakimiyet sağladı.