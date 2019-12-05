Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Old Billingsgate binasında İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin, akrabalarınızın kucak dolusu sevgisini getirdim.

Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde dualarınızın, desteklerinizin daima bizimle olduğunun farkındayım.

İman varsa imkan da vardır diyerek gurbeti sılaya çevirdiniz. Başarılarınızla hem bizim hem ailelerinizin göğsünü kabarttınız.

Önümüzde ayın 12'sinde İngiltere'de seçim var. Belirleyici rol oynayacağınıza inanıyorum.

Türkiye emin ellerde, Türkiye emniyet, huzur ve barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.

Bugün üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde aktif rol alan, oyun bozan, kararlı bir Türkiye var.

Kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetinin aramadan operasyon yapan dış politikası bağımsız bir Türkiye var.

Bugün 2002'ye göre ekonomisinin üç buçuk kat büyütmüş, kişi başı milli gelirini 9 bin 700 dolara çıkarmış, ihracat rakamlarına rekora koşan bir Türkiye var.

Bugün Ege'da Karadeniz'de Doğu Akdeniz'de menfaatlerini koruyan, donanması güçlü bir Türkiye var.

Avrupa Birliği şu ana kadar söz verdiği halde, sadece 2016'da 6 milyon avro destek vereceğim dediği halde sadece 3 milyon avro STK'lara verdiği bir destek var. Bu para bizim bütçemize girmiyor. Türkiye'nin yaptığı yatırımlar 30 milyarı aştı.Türkiye'nin farkı budur.

Bize diyorlar ki 'Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?'. Bizim onlara verdiğimiz tek bir cevap var, sizin Suriye'de ne işiniz var?

Biz oradayız ve terörden temizlemeden çıkmayacağız. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsin.

Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler.

Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da hakkını savunanan diplomasisi güçlü bir ülkeyiz.

Hiç şüphesiz Türkiye'nin başarılarının tamamı hepimizin eseridir.

Sizlerden kalbinizi ferah tutmanızı istiyorum. Sizlerden Türkiye'ye inanmanızı, devletinize güvenmenizi istiyorum.

Ülkemiz hem kendi bekasını hem de bölgesinin istikbalini garanti altına alacak adımları atıyor.

Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.

Türkiye'yi teröre, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Türk toplumu, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor.

Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını, İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansıtamadıklarını görüyoruz.

Şayet sizler ümitsizliği, özgüvensizliği kapınıza yanaştırmazsanız, kimse size ket vuramaz.

Terörle mücadelede hala bize akıl verenlere biz sadece "Aklınızı kendinize saklayın" diyoruz. 'İslami terör' ifadesini kullananlara "Gidin aynaya bakın" diyorum.Teröre sıfat olarak İslam'ı koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum.

Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil.

Çocuklarımızın kendi kültürlerini öğrenmesi ve anavatanlarıyla entegrasyonu önemlidir.

Asimilasyon çabaları şu ana kadar dünyanın hiçbir ülkesinde sonuç vermemiştir, vermeyecektir.

Avrupa'da aşırı sağcı hareketlerin hedefinde çoğunlukla Müslümanlar yer alıyor. Yükselen İslam düşmanlığı sadece bizim değil, tüm Batı dünyasının sorunudur.

Sizlerden bu ülkedeki özgürlükleri istismar eden PKK,YPG, FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz."