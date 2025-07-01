Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karikatür provokasyonuna sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi savaş olduğunu söyleyerek "CHP'nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır." dedi.

Erdoğan, Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına da sert sözlere tepki gösterdi.

"BİZİ ÇIKARLARIMIZ BİR ARAYA GETİRMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"11-13 Temmuz'da Kızılcahamam Kampı'nı yapacağız. AK Parti'nin yeni dönem yol haritasını açıklayacağız. Kızılcahamam Kampı'ndan inşallah güçlenerek, yenilenerek çıkacağız. Milletimiz şu gerçeği çok net bir biçimde görüyor; AK Parti'li kadrolar olarak biz, kavga edenlerden değil, istişare kültürünü ve kardeşlik hukukunu yücelteniz. Birbirinin ayağını kaydıran değil aynı davaya gönül veren bir hareketiz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek Hakk'ın rızasını kazanmak için buradayız.

"ÖNCE TÜRKİYE ŞİARIYLA YOLA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"



Önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin anlasın bu kadroya durmak rehavete kapılmak yakışmaz. Türkiye'ye hizmet aşkını yitirmedik bundan sonra da yitirmeyeceğiz. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu yapacağız. Biz elitlerin değil her zaman fakir fukaranın kimsesizlerin ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk. Yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Artık bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Türkiye Buluşmaları'nı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları temasıyla devam ettiriyoruz.

"TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ"

Tam kadro sahada olacağız. Yaz dönemini muıhalefete aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak kullanacağız. Muhalefetin sürekli köpürttüğü yalanların önünü delilleriyle vatandaşlarımıza doğruları anlatarak keseceğiz.

"BUNU LAF OLSUN POLEMİK OLSUN DİYE SÖYLEMİYORUM"

Bizim herhangi bir belediye başkanımızın vizyonu ile muhalefetten kimse boy ölçüşemez. Bunu laf olsun polemik olsun diye de söylemiyorum. Muhalefet, hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinde icraat var, eser var, 7/24 çalışma var.

"CHP'DE PARTİ İÇİ SAVAŞ VAR"

Daha iki sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri etmekte beis görmüyorlar, anlaşılan 'düşeni yemek' bir CHP geleneği. CHP'de süregiden iç savaş tabii ki CHP'nin iç meselesidir kimin kime ne dediği CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor. Bu bilek güreşinin hiçbir yerinden biz yokuz. Aynı durum diğer soruşturmalar için de geçerlidir. Eğer suçlayacak birini arıyorlarda gitsinler eski ve yeni yol arkadaşlarına baksınlar. CHP'liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru en isabetli kararı verir. Biz bugüne kadar bu kavganın, bu rekabetin, bu meydan muharebesinin tarafı olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Yargı mensuplarına parmak sallamak, 'yargı kararını tanımayız' demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Hukuki sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. CHP Genel Başkanı'nın bizi, partimizi itham etmesi, iç kavgalarını bizim üzerimizden verme kurnazlıkları yakışıksız olduğu kadar çirkindir. Biz siyasete dün girmedik yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. CHP'nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır. Bu acı gerçeğe rağmen temenmimiz Türkiye'nin ana muhalefet partisinin sahte gündemlerden kurtulup milletin asli gündemine dönmesidir.

KARİKATÜR PROVOKASYONUNA TEPKİ

Peygamberimizi her şeyden çok sevmeyi ona hürmet etmeyi onun kutlu yolundan yürümeyi inancımızın bir gereği olarak görüyoruz. Türk milleti İslam ile müşerref olduğu günden beri peygamber sevgisiyle temayüz etmiş, en önemli vasfı Resulullah sevgisi olan bir millettir. Milletin değerlerinden yoksun, edep, adap bilmez ahlaksızların Resulü Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Biz, bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız.Yolumuzu aydınlatan kalplerimizi şefkatle dolduran sevgili Peygamberimizin aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmak asli görevimizdir, bunu şeref sayıyoruz."