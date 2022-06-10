Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatbikatımız gereken cevabı vermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın inşallah her yıl prestijini arttırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Şüphesiz bu tür yarışmalar, adını taşıdıkları değerlerimize sahip çıkma yanında yeni kabiliyetlerin keşfedilmesine de imkan sağlamaktadır. Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması da inşallah basın dünyamıza yeni isimlerin, yeni yeteneklerin katılmasına vesile olacaktır.

Ödül alsın ya da almasın yarışmaya katılan herkese ve jürinin saygıdeğer üyelerine emeklerinden dolayı şahsı, ülkesi ve milleti adına şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, "Yarışmaya iştirak eden tüm kardeşlerimizin şehit Mustafa Cambaz'ın emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarını ümit ediyorum.

"AYASOFYA'YI ASLİ HÜVİYETİNE TEKRAR KAVUŞTURDUK"

Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmak hepimiz için bir görev olmanın ötesinde şehitlerimize karşı mesuliyetimizin de gereğidir. Bu anlayışla 40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Mabetlerimizin üstüne namahrem eli değmesin, Ezan-ı Muhammediler semalarımızdan eksilmesin, ay yıldızlı bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalansın diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 'Zulüm 1453'te başladı' diyen mankurtlara, İstanbul'un fethini 569 yıldır hazmedemeyen Bizans artıklarına inat bu güzel şehre sahip çıkıyoruz. Feth-i mübinin nişanesi olan Ayasofya'yı, 84 yıllık mahzunluğun ardından hamdolsun aslı hüviyetine tekrar kavuşturduk. Fatih'in emaneti bu ibadethaneyi yeniden ezanla, namazla, salavatla, Kur'an-ı Kerim'in yüreklere işleyen mübarek tilaveti ile buluşturduk. Bizden önce yıllarca bakımsızlığa mahkum edilen güzel İstanbul'umuzu yatırımlarımızla tekrar ayağa kaldırdık.

Mimar Sinan Camisi aynı şekilde. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi bu yılın sonuna doğru o da bitecek. O da bütün ihtişamıyla Müslümanlara ve İslam'a hizmet edecek. Marmaray ve Avrasya Tüneli iki kıtayı denizin altından birbirine bağlıyor. Yavuz Sultan Selim Köprümüz bir gerdanlık gibi Boğazı süslüyor. Şehir hastanelerimiz, İstanbullu hemşehrilerimize şifa kapısı oluyor. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle İstanbul Havalimanı, şehrimizi diğer vilayetlerle birlikte tüm dünyaya bağlıyor. Sadece İstanbul'a değil, kazandırdığımız eserler ve yatırımlarla 81 vilayetin tamamına mührümüzü vurduk.

"TÜM SALDIRILARI BOŞA ÇIKARDIK"

Elbette bu süreçte sokak olaylarından vesayet girişimlerine, darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle karşılaştık. Saçma sapan iddialar üzerinden partimiz kapatılmaya çalışıldı. 'Cumhuriyet mitingleri' kılıfı altında açıkça darbe çağrısı yapıldı. Ağaç ve çevre bahanesi ile başlatılan Gezi olayları ile sokaklarımız kana ve ateşe bulanmak istendi. 17-25 Aralık'ta emniyet, yargı teşkilatlarındaki militanları, 15 Temmuz'da ordu içindeki hainleri kullanarak, milli iradeyi saf dışı bırakmaya kalkıştılar. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından, DHKP-C'sine besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Son 20 yıllık dönemde milli iradeyi gasbetmek, milletin iradesine pranga vurmak için, 85 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine dinamit koymak için gizli-açık pek çok operasyon yaptılar. Ama ne yaptılarsa bizi, ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet yolundan alıkoyamadılar. Önce Allah'ın yardımı, sonra aziz milletimizin samimi duası ile tüm saldırıları boşa çıkardık. "

"TATBİKATIMIZ GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR"

İşte dün Efes-2022 Tatbikatı'nı yaptık İzmir'de ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. Bu toplantılarında da Türkiye ile ilişkiler noktasında bu moratoryumla bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım demişler. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle birlikte o tatbikatta yer aldılar, Amerika başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek, kararlı bir şekilde emin adımlarla. Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek."