Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST evladım gibidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinlik alanınında açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir.

Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'e bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM"

Torunlarıma ve cümle evlatlarımıza ve TEKNOFEST katılımcılarına baktığımda Türkiye'nin geleceğini görüyorum.

Milli mücadeleyi zafere ulaştıran 30 Ağustos'ta milletimizle paylaştığımız 100. yıl marşında ne diyor; Özgürlük tutkusu damarlarımda, çelikten her nefer semalarımda, sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize, tek yürek bu millet en zor anında, düşmanlar bir olsa yağsa gökten, denizler köpürse taşsa dağlardan, kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz, kahraman yarattı Türk'ü yaratan, yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz...



Bu milletin damarlarında dolaşan özgürlük tutkununu anlamak isteyen gelsin burada sizlere baksın. Torunlarıma cümle evlatlarıma, buradaki TEKNOFEST katılımcılarına baktığımda Türkiye'nin geleceğini görüyorum.



Ülkenin de devletin de sahibinin millet olduğu hakikatinde gizlidir. Ünvanı, adı ne olursa olsun. Devleti yönetmek, ülkeyi kalkındırmak için başa geçenlerin tek vazifesi sadece millet adına bu sorumluluğu yerine getirmekten ibarettir. Her kim aksini iddia ederse emin olun bu ülke ile vatan topraklarıyla başka emelleri vardır. Bu milletin onlar can düşmanıdır. Vatana sahip çıkmak öyle hamasetle boş lakırtıyla yan gelip yatmakla olacak iş değildir.

"KARANLIK DÖNEMLER GERİDE KALDI"

Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı. Artık İHA'larımız ve SİHA'larımız var. Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var.

Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir.

Türkiye olarak bu senaryoya gelene kadar çok oyun bozduk ama önümüzde hala dikkat etmemiz gereken tehditler bulunuyor. Maziden atiye köprü kuramayan, çağa ayak uyduramayan milletlerin akıbeti berbat olmaya mahkumdur.

Biz güçlüyüz, farklıyız.