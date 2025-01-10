Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü acı sona yaklaşıyor ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı, terör örgütüyle mücadelede önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle terör örgütünün iyice kapana sıkıştığını belirterek "Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar." ifadesini kullandı.

"Sınırlarımız içindeki terör varlığını büyük ölçüde bitirdik." diyen Erdoğan, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört koldan kırıp attık. Teröristlerin önünde iki seçenek var; ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirerek, "Biz Sayın Özgür Özel'den umutluyduk, CHP'yi normalleştirmesi hususunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydik. Sayın Özel siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ne fikri takibi var, ne de kendisine posta koyanlara hakkını bilderecek cesareti var. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:



"Bugün iki önemli etkinliğimizi gerçekleştirmek için Aydın'a geldik. Öncelikle Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışının gerçekleştirdi. Bu yol tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. 1 buçuk ile 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.

İYİMAYA İÇİN TAZİYE MESAJI

Dün vefat eden uzun yollar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu Eski Başkanı, Değerli Milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek, şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız.

"TERÖR KUŞAĞINI DÖRT KOLDAN KIRIP ATTIK"

"40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör müsibetinden ülkemizi ve milletimizi biz illa kurtaracağız.

Son dönemde çok ciddi mesafeler aldık. Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. Sınırlarımız içindeki terör varlığını büyük ölçüde bitirdik. Kandil'le ülkemiz arasında sarsılmaz bir duvar ördük. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört koldan kırıp attık.

"BU FIRSATIN HEBA EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"



Önlerinde sadece iki tercih var, ya teröre tevbe edip silah bırakacaklar, ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir. Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır.

Bizim temennimiz daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Temennimiz bölgemizde huzurun hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi gerek iç siyasetimizdeki adımlarla Türkiye'yi bu hedefe götürecek adım doğdu. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke bırakmayı istiyoruz.

"EL ATINA BİNEN TEZ İNER"



Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar.

Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız.

Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça aziz sona biraz daha yaklaşacaklar. Sağdaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak.



Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner.

"SAYIN ÖZEL'DEN UMUTLUYDUK"

"Biz içeride ve dışarıda tüm çok kapsamlı ve ince düşünülmüş çalışmaları yürütürken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizlerde görüyorsunuz.



Ankara'da meclis kürsüsünde bol keseden vaat dağıtıyorlar ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat, ehliyet diyerek meydanlarda kükrediler. Ellerine geçirdikleri tüm belediyeleri 3-4 ayda akraba, yandaş çiftliği haline getirdiler.

Biz Sayın Özgür Özel'den umutluyduk, CHP'yi normalleştirmesi hususunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydik. Sayın Özel siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ne fikri takibi var, ne de kendisine posta koyanlara hakkını bilderecek cesareti var.

Ankara'da farklı başka yerlerde farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince süt dökmüş kediye dönüyor. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler.

Sayın Özel bir ara elinde hesap makinesi kuyumcu kuyumcu geziyordu. Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel'e CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarının kaç çeyrek altın olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Tabi borç çok fazla olunca beş altı gün hiçe sesi çıkmadı.

Önceki gün baktım iyi kötü bir şeyler karalamış. CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk yedi belediyesinin SGK'ya borcu on beş buçuk ton altınmış. Sayın Özel'i CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum.

Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. Hazır elini atmışken, kaynağa karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur."